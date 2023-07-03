歷經1個月內換上4位董事長、與關係企業人事混用、海外投資不清等重重疑雲，在國家通訊傳播委員會（NCC）管制電梯及安全門、主委陳耀祥不避諱自己的被告身分參與投票等種種爭議下，鏡電視的董監變更案及第四台上架案日前獲得通過。

新東廠把手伸進媒體

NCC在2022年1月分以附帶條件許可鏡電視新聞台申設，這些附帶條件包括12項負擔、14項保留許可廢止權，以及16項行政指導申請案，條件之多創下歷史紀錄，由此可見，鏡電視能夠取得申設許可，實在是極為勉強。據了解，NCC還一度打算同意鏡電視定頻新聞台的「蛋黃區」55台，因外界反彈過大才作罷，但難保日前通過的86台不過是個緩兵之計。

更可議的是，鏡電視創辦人裴偉被告涉嫌違反《公司法》、《刑法》背信罪，以及立委檢舉陳耀祥在鏡電視執照審查中涉及瀆職罪部分，北檢都在偵辦中，而之前立法院交通委員會臨時提案要求NCC須將相關案情交由檢調偵辦，並於行政調查未明確前，不做最後決定，種種情勢都並不允許NCC近期審查鏡電視上架案。

不料，陳耀祥三番兩次召開審查會議，自己還違反慣例在擔任會議主持人時投下同意票，讓鏡電視的2件審查案驚險過關。相對於陳耀祥橫柴入灶、硬是要通過鏡電視，NCC卻以各種莫須有的罪名將中天新聞台關台，直接剝奪了中天新聞台的合法經營權。中天在提出的行政訴訟中，已有9案NCC的裁罰獲法院撤銷。此外，台北高等行政法院5月分撤銷NCC對中天新聞台不予換照的處分。北高行認證NCC對中天關台的過程中，剝奪中天依法享有的相關權利及機會，已違反民主程序，不料NCC竟決定上訴，耗費司法資源及公帑，如此窮追猛打、恫嚇媒體，在民主國家極為罕見。

2018年促進轉型正義委員會副主任委員張天欽，在內部會議中稱促轉會「已升格變東廠」，並言及打算提供材料，和民進黨聯手打擊當年參選新北市長的侯友宜，這番言論遭吹哨者曝光後，引發軒然大波，並直接促成民進黨2018年九合一選舉大敗。促轉會在2022年5月底依規定解散後，民進黨的東廠已由NCC接手。而整完國民黨後，民進黨透過新東廠NCC把手伸進對媒體和言論的管制與控制。

下架背後真正的黑手

蔡政府自前行政院長蘇貞昌惡意逼退「不夠聽話」的前主委詹婷怡，而後將完全聽高層命令行事的代理主委陳耀祥扶正後，NCC就變得越來越像執政者的鷹犬，透過證照許可等行政權，打壓公正監督執政者的媒體、扶植友好政府的親綠媒體，如以各種不實指控或超越比例原則的處分將中天新聞關台，卻又無視鏡電視存在諸多明顯不合規定，或是還沒有依立法院要求解釋清楚的經營弊端，就執意通過鏡電視申請及上架。NCC的濫權及不公不義，嚴重傷害台灣新聞與言論自由，造成台灣輿論環境陷入一言堂。

德國政治哲學家漢娜．鄂蘭以「平庸的邪惡」描述二次大戰中，助紂為虐、迫害猶太人的納粹行政官僚，其中以納粹「最終解決方案」的主要執行者艾希曼為代表。鄂蘭發現，像艾希曼這樣的人，淺薄無能、缺少良心，進了體制就一心服從，好在納粹官場上得以晉升；這種人感知不到自己正在作惡。

促轉會也好、NCC也罷，甚至蔡政府執政下的眾多機構，就充滿了相似特質的人，或者說，蔡政府刻意要讓具有這種特質的人進入這些機構，以便於高層可以更好地掌控這些機構，這使得促轉會、NCC這類原本立意良好的獨立機構，完全走樣，成為執政高層利益輸送與整肅異己的工具。

NCC背後真正的黑手其實是威權獨裁復辟的民進黨。因此，要廢掉傷害新聞和言論自由的NCC，就必須下架民進黨，如此才有機會翻轉邪惡、喚回台灣社會的公平正義！