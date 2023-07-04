2024總統大選數家民調顯示國民黨總統參選人侯友宜敬陪末座，引發藍營基層集體焦慮，在這場詭譎多變的「三腳督」戰局淪為老三，因為缺乏基本藍營、中間選民、淺綠民眾及游離票源等，加上民進黨總統參選人賴清德握有執政資源政策買票，另外民眾黨總統參選人柯文哲主打跨越藍綠左擁右抱，侯友宜勢必要先突破「五行戰法」，才有機會在下半年度看到轉危為安的「後浪效應」。

侯友宜想要掀起「後浪效應」首先必須掌握「五行戰法」，才能突破「侯侯GPT」的競選困境，上半場的核心幕僚彷彿應用程式建立類似選舉的宣傳攻防，自提名後從市政到國政慘被對手未卜先知還一路追打，也將藍營原本最有民意基礎的地方首長拉下神壇。

「五行戰法」首先必須重整「人事佈局」，競選團隊要讓外界充分感到「舊瓶新裝」，當前總統馬英九與現任黨主席朱立倫接任榮譽主委，是否也該思考青壯體系納入班底，能讓競選團隊蛻變升級，整合現有藍軍並營造出世代交替；侯友宜競選策略已經正式邁向「陸戰模式」連結地方組織，拜會地方樁腳自然需要黨內大老調和鼎鼐，但若潛入敵營那就要靠團隊新血出奇制勝，例如政壇上素有「金小刀」封號的前國安會秘書長金溥聰加入競選團隊的「全新氣象」就有機會扭轉局勢。

第二、要以地方執政視角推出「政策牛肉」，畢竟侯市長目前坐擁多數「地方諸侯」，基本上以臺北市長蔣萬安等掌握半壁江山，為何始終未見地方執政的合縱連橫，即便缺乏中央行政資源做大撒幣，起碼祭出地方可行方案的政策擘劃；侯友宜已經喊出「九二共識」、「延役核二、核三」、「廢除NCC」以及「恢復四個月役期」等政治經濟內政相關的「總統級政見」，加上北北基桃1200元通勤套票聯合廣告，還能提升縣市首長的團結氣勢，無須跟著賴清德的「私校補助」以及柯文哲的「重啟服貿」政策被「見縫插針」。

第三、加速「派系整合」時間以免夜長夢多，由於柯文哲勢必吸納「藍綠票源」才有機會在對立夾殺中脫穎而出，因此公開拜會藍營樁腳新北市議會議長蔣根煌，就連總統府國策顧問洪團樟也公開拔樁，柯文哲能在總統民調攀升第一也不意外，主要是在藍營初選之後未見明顯團結整合契機而蠶食鯨吞；侯友宜調整策略也該縮短時程，融入政黨奧援讓其全力抬轎，畢竟這非地方選舉不能只用核心團隊，一旦等到「病入膏肓」將會後繼無力。

第四、突破「安內攘外」的現實挑戰，如果黨內結構「派系移動」沒能阻絕，就會發生去年九合一大選新竹市長「高虹安現象」，最終國民黨林耕仁慘遭棄保，一旦柯文哲挾其聲量升格反綠盟主，關鍵時刻又有藍營人士背骨站台或郭台銘獨立參選，勢必造成選舉崩盤。國民黨一旦陷入2016年總統大選的防磚民調，黨內同志認為侯友宜漸趨弱勢無法帶動全黨聲勢，遭到「防磚條款」撤換進行二次民調而支持度未超過30%，黨內另外徵召不僅後繼無人，甚至會有對手反串攪局掩蓋「真實民意」而操作選舉。

最後國民黨必須營造「藍營歸隊」的磅礡氣勢，全代會呈現出眾星拱月而非各懷鬼胎的負面訊息，只要真能「萬眾歸心」便能保底25%到30%的基本盤，侯友宜切莫像是初期專注搶食年輕族群而事倍功半，另外開拓鎖定像是台商族群的避戰心理反而可以順勢而為，對比以往總統大選約莫75%的投票率，吸納潛在選票強化當天投票動機才是關鍵；侯友宜若能守住基本票數並與韓國瑜等黨內大老持續同框互動，在「三腳督」戰局中便能勝出，例如掌握2020總統大選韓國瑜得票數約500萬票，就能在「相對多數」的選舉制度擊敗對手。

侯友宜一旦「人設轉型」有朝一日「超柯趕賴」並非癡人說夢，在選戰下半年度掌握「五行戰法」才有機會成為自己「後浪效應」的造浪者，即便目前民調數字看似聲勢疲軟，卻能憑藉重振旗鼓迅速拉抬選情，既然民調目前都已屈就「小三」，甚至可能還有第四組的參選人亂入，某種程度也就代表nothing to lose（沒什麼可失去的），願意捲土重來找回選舉氣勢，自然能夠逆轉劣勢站在浪頭之上。

賴清德與柯文哲也會被迫成為「後浪效應」的間接舵手，兩位一前一後都曾站在民調前浪高峰，但後續勢必會自曝其短產生「自蝕效果」，在前期不過只是幸災樂禍看似「一鳴驚人」，才讓侯友宜在民意流水中「假性滅頂」。賴清德的「執政包袱」無法形塑「催票紅利」，即便政策跳票再以買票政策終究黔驢技窮，例如私校學費補助，恐怕只能曇花一現；柯文哲的「立場雙標」已經促成敵人環伺，往往事後辯解也已無濟於事，就像針對服貿議題被揭雙標還怒嗆民進黨「放狗咬人」，無疑就是自損格局。

侯友宜「後浪效應」端視「五行戰法」如何鋪陳，只要仍有民意基礎就能重返神壇，掌握「人事佈局」、「政策牛肉」、「派系整合」、「安內攘外」、「藍營歸隊」創造利空出盡加速選情運作，能讓競選團隊展現全新氣象、政見議題吸引外界目光、加快腳步整合樁腳地方派系、避免內部逼宮以及外部棄保、召喚藍營歸隊掌握基本票源，外界就能看到「人設轉型」的「全新意象」，對手也將逐步自曝其短甚至開始得意忘形，一旦風向從「換侯論」轉向「留侯論」的選舉氛圍，就能化解目前侯陣營彌漫一股不戰而降的「失敗主義」。《孫子兵法》：「善於得民心者，才善於得天下。」接下來就看侯友宜如何征服民心了！

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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