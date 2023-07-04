前一陣子以柬埔寨為基地的不法集團，誘騙了不少台灣的年輕人，前往柬埔寨從事電信詐騙活動。而出國後發現情況不妙而不願配合加入犯罪者，遭到惡勢力幫派分子禁錮虐待，甚或轉賣殺害的案例所在多有，真是駭人聽聞。而政府無能治安不佳的柬埔寨也頻頻登上了台灣的頭條新聞，這讓我突然回想起了我在美國所結識的一位柬埔寨大學教授。

我自幼在同為教師的父母親熏陶下，在幼稚園就認識了許多中文詞彙。初入小學後，竟然最喜歡看的雜誌是《國際現勢》。適時每周都有機會到母親學校的圖書館，翻閱每期頁數不多卻相當簡要的「國際現勢」。當年正值越南戰事的末期，而越戰的本質也恰符合國民政府蔣氏政權大力宣揚的反共國策，所以台灣地區的老三台電視頻道（台視，中視，華視）晚間新聞的國際新聞部分，都持續重點關注越戰的情勢。另外母親也曾提到她就讀大學時和來自越南和馬來西亞僑生同窗共硯，彼此間以廣東白話交流的往事讓我神往。加以時任南越總統阮文紹，高棉（柬埔寨原先的國名）軍事強人龍諾等近似中國人的名字（據報導他們兩者均有華人血統）也令我對東南亞華人社群頗為好奇 。因此當年年紀不大的我從報章雜誌、電視新聞、和父母閒談中吸收了大量關於中南半島地區的政治軍事僑情訊息。

往後的發展是1975年，原來均屬於印度支那（Indochina）三邦，南越，高棉（柬埔寨原先的國名），寮國（又名老撾）均淪入共產政權之手，赤色高棉政權在波帕（Pol Pot）的血腥統治下，變成了名副其實的殺戮戰場，在短短3、4年內，當時高棉700萬人口中有約150萬人在非正常的情況下失去生命，尤其知識分子更是被有計畫地剷除，這些慘狀藉由華裔高棉籍演員吳漢在電影《殺戮戰場》中，很具象地詮釋了出來。隨之而來為越南共黨政權入侵高棉並駐軍達十年之久，所幸越南撤軍後，高棉武力對峙的各方總算願意放下武器，組成聯合政府，也改國號為柬埔寨，好迎向內戰後和平的美好未來。

1995年初我來到美國讀書時，碰到了許多遷自中南半島的移民，也遇見寥寥數位來自柬埔寨的土生華僑同胞，其中一位祖籍潮州地區的女同學跟我比較熟識，她也分享她兒時隨家人逃亡到泰國邊境，並在泰國東境的難民營待了約5年時間，最後才輾轉來到美國，不過她對於過往的夢靨並不願多談。

後來我利用暑假期間到加州州立大學長灘分校，修習兩門母校碩士班認可的課程。猶記得在7月底於宿舍區遇到一位中等微胖身材，皮膚略顯黝黑，看來敦厚樸實的英語碩士研究生，他接受了全額獎學金的補助（我依稀記得他曾提到大概是一年2萬5000元美金），甫自柬埔寨抵達美國報到準備入學。當時他約為31、32歲，稍長我幾歲，因為兩人年紀相當，我又對越南，柬埔寨的國情小有研究，我們的話匣子就自然地打開來了。

我們先聊起了柬埔寨的民族結構。他提及柬埔寨主要民族的先祖原先散布於緬甸、印度東北端和尼泊爾的接壤處，隨著先祖的遷移，也順道將帶有印度教色彩的佛教引入了柬埔寨王國，無怪乎現在柬埔寨被普遍認為是一個佛教國家，而如此形成的柬埔寨人，再加上後來經由西界暹羅王國入侵帶入少許的傣族，和部分來自中土的漢民族，以及跨入柬埔寨東部國境的越南民族，方塑造了現在柬埔寨的人口組成。這位仁兄的夫人就是一名祖籍潮州的土生華人，在他皮夾內的全家福的照片中，一位身形不高的華人相貌女子和一個可愛的兒子以及他本人，構成了一個和樂家庭的幸福畫面。

我們更加熟稔後，他方才告訴我他的真實身分是柬埔寨當年全國唯一的一所大學中的大學教授，且身兼大學註冊組主任。他也是從該所大學畢業取得學士學位後留校任教。原來就在那時不久之前，柬埔寨各交戰武裝派系停火後合組聯合政府以來，雖然硝煙不再，但是剛從人間煉獄和內戰廢墟走出的柬埔寨百廢待舉。適時有許多聯合國的工作人員進駐協助，這位仁兄特別把握住這個機會和遠道而來的美國，及澳洲友人學習口語英文，並且大量閱讀這些英語人士帶來的英文雜誌期刊，來充實自己的本質學能。想必這也是他的刻苦和奮鬥不懈，才能出線獲致這份得來不易的出國兩年攻讀碩士機會。他也是柬埔寨第二位官派且獲國際組織全額資助，被選派到美國進修的當地大學教授。

我和這位教授仁兄在學生宿舍裡相處僅僅數周，他的勵志故事，隨同他黝黑的膚色和質樸的微笑深植我心。同時我也非常震驚當年赤色高棉政權在1975年用槍桿子推翻了親西方的龍諾政府，竟然套用2200年前秦始皇使用的「焚書坑儒」伎倆，不遺餘力地殘殺知識分子，造成一個柬埔寨知識分子的嚴重斷層。然而這位教授仁兄何其有幸，在走過了先前不堪回首的歲月，正巧掌握住機會作為國家重新建設撥雲見日的先行者，想必學成回國之後必為執牛耳者。在此祝願我這位勉強稱得上是同窗的年輕教授和全家人一切均安！