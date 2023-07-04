行政院會通過教育部1+3方案，其中公私立高中職免學費（家庭年所得門檻拿掉），以及私立大專院校學生學費，每年補助3.5萬元，預計明年2月實施。民進黨政府美其名是教育平權、高教公共化。事實則不然，對社會政經弱勢者不公平，教育部曲解教育平權，加碼大撒幣，實在草率！

今年大學入學登記人數是2.5萬人、錄取率是創新高的98.94%，與同年學齡的出生人口數20萬人相較，有17.5萬未接受高等教育族群，社會競爭力更加失衡，國家賦稅分配給少數相對具有更強的社會政經優勢的12.5%，怎麼會是陳建仁所說的「0到22歲國家養」？這和義務教育是基礎教育的本質不同，教育部的天平向社會菁英傾斜，顯然將造成天平的另一端相對剝奪感更加嚴重。

事實就是如此，1967年兩蔣主政的國民政府在國庫拮据下，以智慧與魄力開辦九年國民義務教育，可是台灣民主化後直到2014年實施十二年國教（家庭所得148萬以下免學費，即所謂排富條款），如果政府有錢又可名正言順花錢，當年又何必訂定排富條款？民進黨主席、總統參選人賴清德腦袋才閃過一個想法，教育部長潘文忠短短幾天就戴著鋼盔往前衝，不嫌草率嗎？不是政策買票嗎？如果只是政客們嘴巴講的區區幾百億就能解決，試問：幾十年來，怎麼不早做？

執政的民進黨政府不能慷納稅人之慨，從納稅人口袋掏出錢來，受惠的卻不是弱勢的一方，而是更向未來權貴新富的一方傾斜。更何況蔡英文和陳建仁的2016年總統政見，是向勞工宣示「合理分配經濟成長果實」，更重視社會主義的「分配」，行政院長陳建仁爽快大撒幣，討好了賴清德和大學生，卻背離了勞工等政經弱勢者，不是嗎？

好巧不巧，美國老大哥拜登政府前陣子把腦筋動到減免數百萬學生的學貸，每人約2萬美金（金額高達4300億美元，約合新台幣13兆元），共和黨批評民主黨政府政策買票。不過，就在幾天前這個計畫被美國最高法院擋了下來，首席大法官羅伯茲（John Roberts）說，政府要執行這項計畫，必須獲得來自國會的直接授權，「問題不在於這件事是否該做，而是誰有權限來做」。意即，沒有國會同意，行政部門不能亂花錢。

台灣高等教育危機源於錯誤的教改政策，每年有多少大學畢業生，面臨求職困難？有多少碩士生、博士生成為流浪博士、流浪教師，眼前教育部該解決燃眉之急的是少子化趨勢下，私立大學的退場機制吧。

美國最高法院還有足夠的理智和清醒，沒敢亂花納稅人的錢。可是，蔡政府花大錢不手軟？前瞻基礎計畫、防疫特別預算、軍購特別預算，上兆經費都是舉債來的，未來還要填補勞保財務黑洞、健保、台電、中油嚴重虧損，難怪教育部不把補助學費區區幾百億放在眼裡，就在本文刊出時，財政部所顯示的國債鐘數字，中央政府債務未償餘額是6兆638億元，平均每人負擔債務是26萬元，比馬政府時期，每個台灣人又多出好幾萬元的債務了！

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