自中國大陸發布青年失業率（16～24歲）升破20％之後，引起廣泛的討論，事實上不只大陸，台灣、美國、法國等歐元區國家也都有這個問題。比較讓人擔心的是，大家只知道青年失業率升高的壞處，卻不曉得其降低也未必是好事，極可能只是把問題轉成另一個形式，隱藏在另一個角落而已，其麻煩說不定還更大。

青年失業率為什麼比較高？因為他們剛畢業，投入尋職行列，由於沒有工作經驗，磨合過程也造成流動率高。台灣今年5月失業率3.46％，青年失業率（15～24歲）高達11.2％，美國5月失業率3.7％，青年失業率也達到7.4％，歐元區青年失業率更達14％（法國17％、義大利22％），這說明青年失業率在所有國家都有偏高的現象。

今年1～5月大陸青年失業率依序是17.3％、18.1％、19.6％、20.4％、20.8％，逐月升高，與去年同期相比也高，確實是個問題。然而，此刻是畢業季，青年失業率的升高多屬季節因素，從大陸國家統計局的歷年統計研判，如無意外，6月、7月還會更高，屆時必會引來另一波熱烈討論。無論如何，談青年失業率時，我們總要有一點季節因素的觀念，否則將流於誤判。

台灣此刻也有十多萬畢業學生湧入勞動市場，以疫情前的2019年為例，4月青年失業率11.2％，至8月升至12.7％，再如2007年4月青年失業率9.5％，至8月達12.0％，因為學子們在校園時屬於「非勞動力」，不會納入失業率的計算，待其走出校園，其身分即轉為「勞動力」，因此每年此刻失業率升高，是自然的現象。

相較於大陸青年失業率高達20.8％，台灣只有11.2％，十多年來大致平穩，但我們並不能因此就以為天下太平。事實上，他們的困境只是轉換成另一種情境而已，雖未呈現在青年失業率，卻隱藏在薪資收入、工作型態、尋職周期，高學低就等各個社會層面，進而改變勞資間各種關係，無聲卻持續侵蝕台灣的穩定基石，老實說，情況非但沒有變好，反而變得更糟，我們有以下三點觀察：

第一、青年人有五分之一從事非典型工作：多數人都希望找到一份全職工作，然而如今青年就業者中，從事部分工時、臨時性工作及派遣工作的非典型就業者占比仍高達20％。或許，不少大學生利用課餘打工是推升此一比率的原因，然而，除了大學生打工以外，從生活中也可以發現，如今台灣社會從事非典型工作的年輕人有愈來愈多的趨勢，這是環境使然，也是年輕人的無奈。

隨著工作型態改變，年輕人雖成為就業者，青年失業率也因此得以緩和，但這些非典型工作真是他們原來的人生規劃嗎？他們所學的有派上用場嗎？他們快樂嗎？這些都是隱藏在失業率之外的地方，由此可知，我們青年失業率雖比歐洲、大陸低，但情況未必好到哪裡。

第二、青年人的實質收入不及20年前：今年以來國人實質總薪資負成長，大家都有耳聞，但總算已比2000年多了一點，遺憾的是，如今青年受僱者的實質收入仍不及2000年的水準。以2022年5月為基期，2022年青年每月主要工作實質收入28,908元，低於2000年的29,471元，這說明如今青年人的薪資購買力，還比不上2000年那時的青年人，長達20多年經濟成長的果實，多數青年人並沒有享受到。

平心而論，這些年政府幾乎年年調升基本工資，對部分領基本工資的年輕人而言，是有幫助，但是對於在基本工資之上，依舊是低薪者，無甚助益，因此才有實質收入負成長的現象。今天，這些年輕人是有工作，但從他們薪資的變化，我們不得不說，這是個極大的困境，而且是青年失業率這項指標所看不到的困境。

第三、初次尋職者的失業周數已拉長至半年：多數走出校園進入勞動市場的年輕人，都是生平首次找工作，勞動統計稱他們為「初次尋職者」，以觀察他們就業的難易度，今年前五個月初次尋職者的失業周數已升至26周，高於去年同期的24.7周，今年雖然消費還算活絡，但隨著出口衰退，青年人找工作必然比以往來得更困難。

對於執政者而言，青年人是重要的，他們能否好好就業尤其重要，然而，我們不能只看青年失業率的升降，必須從每月收入、工作型態、尋職難度、學以致用等問題去還原真相，才能了解青年人的苦悶。我們認為，如今台灣青年就業處境依舊困難，有志難伸者愈來愈多，除了調升基本工資，政府須有更多作為才行。