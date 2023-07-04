郭台銘繼4年前造成國民黨在大選的分裂後，再次違反承諾，不僅未支持國民黨總統參選人侯友宜，還動作頻頻運作「換侯」，甚至放出獨立參選的風聲，口口聲聲說要「改變台灣」，卻沒有認清，一個分裂的國民黨勢必無法下架民進黨，最後只能導致台灣走向戰爭。

台灣年輕人也要明白：「支持侯友宜選總統，不等於支持國民黨，也不等於反對民進黨，而是團結整個憲法法統下的中華民國。」兩軍對壘，一定會是團結的一方勝利，分裂的一方注定失敗。民進黨vs.國民黨就是如此；中華人民共和國vs.中華民國，亦是如此。

郭台銘以他的企業經營成就自豪，但他事業王國命脈已被中共牢牢掌握，且他不重視承諾，行為模式充滿不確定因素，若他當上總統，不論是對兩岸關係或治國方向都令人憂心，尤其他慣性的掀桌走人，這樣的人格如何當國家領導人。

台灣愈分裂、愈動盪、愈不安，其實對急欲統一台灣的大陸，愈是有利。台灣就是被這些邏輯不通的人給搞垮的。有某人說：「雖然我不是稱職的候選人，卻是稱職的當選人」這是什麼邏輯？就好比學生參加考試之前說：「我不是稱職的第二名，因為我根本是稱職的第一名！」真是夠了！

郭台銘以霸道聞名，在經營管理一個私人企業，慣老闆只要能獲利，股東也不會說什麼，但如果郭台銘當上總統，這樣的商場霸道個性能處理兩岸關係，甚至是國際關係嗎？是否會為中華民國帶來不可預期的後果？這是所謂的郭粉要慎思的地方。

企業之間的爭霸戰，失敗的一方，只是企業倒閉，員工解散罷了；但是國家萬一搞砸了，則是國土被占領，人民被奴役。台灣的富豪們可以世界處處都是家，但最後留下來承受苦果的就只會是你、我這種小老百姓。

佛家有句話：「莫以善小而不為，莫以惡小而為之。」奉勸郭台銘不要再硬爭2024總統選舉，以免讓貪腐的民進黨繼續執政，這是他個人應當做的小善；郭台銘如果能放下身段，開大門，走大路，高舉打倒蔡英文大旗，與侯友宜並肩作戰，復興中華民國，那就是真正「大智、大仁、大勇」的大善了！

做人的格局大小，往往就在一念之間。郭台銘慎思而行，莫要背負歷史惡名！

（作者為退休公務員）

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