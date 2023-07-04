近日立委趙天麟受邀「2023台灣人夏令會」美西、美東及美南巡迴講座，並以「和平保台的軍事與經濟戰略解析」為題發表演講，提出拒止共軍的「四不戰略」，並分享蔡總統治國理念以及總統候選人賴清德「和平保台」未來願景。

趙天麟提出「出不了港、渡不了海、上不了岸、佔領不了台灣」期能拒止共軍之「四不戰略」，確實引發國內外多方評論。

但就趙天麟所具政治地位與政策影響力來說，假若後續無法獲得賴清德為其背書，並將「四不戰略」納入其「和平保台」政策論述，趙天麟所言不過是個人井蛙之見論。更何況賴清德的「和平保台」只是包裝，他的論述只會引戰而已。

對於趙天麟所說「只要台灣有事，就是全球有事，台海有難，萬邦來救。」吾人也要看賴清德是否會將此項判斷或是願景，納入其政策論述，甚或是成為具體競選政見。就算納入政見，台灣有事時，真的會萬邦來救嗎？

至於「四不戰略」是否務實？吾人不妨思考要讓共軍「出不了港」，面對大陸沿海眾多港口，我們需要多少兵力？假若這個「港」包括機場在內，我們又必須擴軍到何種地步？

假若無法讓共軍「出不了港」，此時顯然共軍就會漫天遍海地朝向台灣推進，這種狀況就好像治療惡性腫瘤失控，癌細胞已經從原始病灶向外開始四處擴散，此時要能夠有效處理談何容易，所以當「出不了港」無法如願，要讓其「渡不了海」根本是天方夜譚，沒看到中共圍島軍演嗎？現在共機可以一天幾十架次跨越海峽中線，軍艦隨時出沒台海，民進黨政府都束手無策了，更何況是戰時。

同樣的，是否還能讓其「上不了岸」？既然無法讓其「出不了港」、「渡不了海」，又怎能讓共軍「上不了岸」？既然上了岸，共軍怎會「占領不了台灣」？現在的戰爭態勢已不同於往昔，只要共軍對台海進行海空封鎖，兩個星期台灣就撐不下去了。

至於趙天麟稱「只要台灣有事，就是全球有事，台海有難，萬邦來救。」是否可能實現？看看美國的民調就知道了，美國有多少人願意為台灣出兵，俄烏戰爭，美國除了提供武器，有出一兵一卒嗎？金正恩一顆導彈，日本嚇都嚇死了，面對共軍，他敢出兵？美日都按兵不動還有萬邦來救？簡直是笑話？

既然趙天麟人在美國，這些話就不要只對著台灣旅美鄉親講，何妨拿同樣論述內容，去與美國智庫學者專家交流一下，對比布林肯與葉倫不斷爭取出訪中國大陸，趙天麟也該讓美國看到我們台灣第一勇氣魄有多強！

（作者為中華戰略學會資深研究員）

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