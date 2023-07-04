中國國民黨總統參選人侯友宜接受媒體訪問時表態：接受合乎中華民國的「九二共識」，這正是兩岸「和」或「戰」的關鍵所在！

自從1987年11月2日臺灣開放民眾赴大陸探親以來，因人員往來衍生出需要雙方公權力處理事項愈來愈多，需要進行協商。1992年底，兩岸關於「一個中國」的意涵，在我方提議，大陸「充分尊重並接受建議」的內容如下：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同…對於一個中國的涵義，雙方同意各自以口頭方式表述」。

這個內容與「中華民國憲法與增修條文」內容一致，依照憲法，我方堅持「一個中國」即「中華民國」；在「增修條文」前言中有「為因應國家統一前之需要」，也就是未來要追求國家統一。

在與大陸協商時，雙方「對於一個中國的涵義，認知各有不同」，大陸堅持中華人民共和國，我方堅持中華民國，如果相持不下，只有訴諸武力解決或者永遠不協商、不往來、不解決問題，所以當時雙方發揮高度智慧，「同意各自以口頭方式表述」，以此來擱置政治爭議，也因為雙方有了這段文字，才有1993年兩岸在新加坡舉行「辜汪會談」，簽署四項協議，這就是原汁原味的「九二共識」。

這段文字後來在2000年被學者與媒體以「九二共識」來命名，並廣為兩岸各界使用。2008年5月中國國民黨執政後，6月海基、海協兩會在雙方政府授權下再次展開協商，在兩會往來正式文件中就提到，以「九二共識」為兩岸互信基礎，恢復制度性協商，自此「九二共識」四個字正式出現在兩岸官方文書上。

然而，民進黨在2016年5月執政時說要依據「中華民國憲法與增修條文」與「台灣地區與大陸地區人民關係條例」等相關法規來推動兩岸關係發展，事實上民進黨不承認「合乎中華民國憲法」的「九二共識」，依舊維持「違反中華民國憲法」的「台獨黨綱」，才造成如今兩岸關係走上戰爭緊張的危險邊緣！

歷史事實證明，在2008年至2016年中國國民黨執政時期，兩岸海基、海協兩會在「九二共識」的基礎上，一共舉行過11次會談，簽署23項協議，包括兩岸直航、大陸觀光客來台、ECFA等協議，開啟了雙方和平穩定、繁榮發展的時代。除了簽署協議外，雙方也定期舉行我方大陸委員會與大陸台灣事務辦公室的「兩岸事務首長會議」並設置電話熱線，同時也在2015年11月7日在新加坡舉行兩岸領導人「馬習會」。

「九二共識」具體作用就是讓兩岸「擱置爭議」、「務實協商」。「擱置爭議」就能維持兩岸和平現狀，不會因為「對於一個中國的涵義，認知各有不同」，就以武力來解決，讓兩岸人民免於戰爭的恐懼；「務實協商」就能讓雙方坐下來解決各項實質問題，維繫兩岸人員往來與經貿交流，讓雙方能優勢互補，加強合作，共創雙贏。

總而言之，合乎中華民國憲法的「九二共識」是維繫台海和平的關鍵所在，違反中華民國憲法的「台獨黨綱」將造成台海戰爭，兩岸最終是「和」或「戰」？相信台灣人民會做出最明智的抉擇！

（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長）

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