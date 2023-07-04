媒體傳出鴻海創辦人郭台銘有意獨立參選，多方看法不一，但總體的結論共識是倘若郭台銘獨立參選，對於非綠大聯盟是一大衝擊，對侯、對柯都相當不利，只要郭台銘不與他人搭檔參選，一旦變成四組人馬，賴清德必贏，那麼郭台銘的盤算是什麼？既不是要組黨拚立委席次，也不是拚個人的政治地位，那麼郭台銘的參選，意義是什麼？宣傳理念？出口怨氣？還是其他？值得關注。

郭台銘若要獨立參選，會讓選戰變四腳督，絕對就是最壞的劇本，對照三腳督的民調，郭台銘參選對柯文哲最傷，對侯友宜次傷，完全看不出郭台銘的政治智慧，反而會凸顯他的個人器量及人格特質，以郭台銘今日的成就，何苦需要淌這渾水；在藍營支持者中，確實有人支持郭台銘，出自於對他捐助疫苗的感謝、出自於他具有充足的政治選舉資本、出自於對於資產階級的崇拜與嚮往、出自於受惠郭台銘過去的挹注及對於台灣的貢獻，這些理由確實都存在，也是事實。

但郭台銘真的要想想，這次倘若參選，會不會成為助長民進黨當選的戰犯？會不會成為讓區域關係緊張及兩岸關係更加對立的幫助犯？別的不想，光從國際和兩岸角度來看，身為夾在其中的台商，勿把自己陷入不利的局面。

首先，國民黨不可能換侯，也不能換侯，就算是輸，也要輸得光明正大，國民黨一直以來被外界詬病的就是算計權謀太深，內部放話情況嚴重，不團結更是世人所共聞共知，郭台銘如果真的認為國民黨有換侯的可能，那就是誤判情勢，也不知多數藍營選民的想法，而活在自我所認知的世界。

其次，當國民黨大老們紛紛表態力挺侯友宜，顯然意識到問題的嚴重性，特別從國民黨近期的各種動作，包括前主席馬英九、連戰及洪秀柱力挺，並找金溥聰等接手競辦，都已展現決心，因此郭台銘要能意識到誰都承擔不起敗選罪人的角色，更無法承擔把台灣搞壞的幫凶臭名。

再者，民進黨絕對最樂於四腳督，因此會全力幫郭台銘造勢連署，40多萬連署門檻如果綠營全力動員並不難達成，但這是不安好心的；郭台銘難道還看不清楚嗎？最希望郭台銘參選的正是綠營及包括綠媒及名嘴們，難道郭台銘還意識不到嗎？連勝文直率的發言一針見血地點出問題，面對郭台銘動作頻頻，積極拜會國民黨地方派系人士，連勝文呼籲郭台銘別成「歷史罪人」。

成為歷史罪人的壞處，恐怕郭台銘還沒意識到。不只毀了他過去所建立的一切正面招牌，打壞了他在經營及公益助人的正面形象，而是在未來兩岸及台灣安全的歷史中，他將留下具有爭議性的一面，一場沒有任何勝算的選舉戰爭，為什麼還要投入打水漂的資源？各種陰謀論自然會產生。

另外，政治人物要看遠要理性，不要情緒，不要義氣衝動，侯友宜表示，「相信郭董跟我一樣，都是拜關公，重情重義也重承諾」，這是最誠懇的喊話，郭台銘千萬不要給人財大氣粗、嫉惡如仇的形象，否則也不利於他個人人設，這一點期盼郭台銘能夠理解。

總之，放下回來吧，侯郭配回到原始初衷，讓最大勝選機率極大化，在國民黨全代會前都還有翻轉的機會及空間，但一旦做出錯誤的決定後就回不了頭了，衷心期盼郭台銘能夠拿出商業決策果斷睿智的判斷力來處理政治問題，勿親痛仇快，傷害真正的朋友。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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