三政黨提名總統參選人都把「兩岸和平」掛在嘴邊，但空喊和平不能帶來和平。蔡英文政府過去7年來的作為，與兩岸和平背道而馳，賴清德兩岸論述「蔡規賴隨」，怎麼可能讓人民看到和平的轉機？

多少罪惡假和平之名

和平口號動聽，但縱觀古今中外，多少罪惡假和平之名。歷史上無數戰爭販子，打著「維護和平」的旗號，行侵略擴展、挑戰既有秩序之實。投降派同樣高喊和平，目的在出賣尊嚴和利益，向霸權或敵人妥協，換取苟且偷生。「和平」無可爭議，但作為話術的「和平」，卻包藏禍心。

和平有積極、消極之分。積極和平指的是，雙方沒有敵意的和諧共處，為此需要透過協商、交流的制度架構，促進彼此人民友善、增進互信，即便產生誤會也可以透過對話管道加以化解。消極和平則是建立在相互威懾、制衡之上的「恐怖平衡」，雙方有無溝通、信任並不重要，最重要的是要有能力讓對方感到畏懼，不敢輕舉妄動。

積極和平基於理想主義，美好但不易達成，消極和平基於現實主義，往往演變為「道高一尺魔高一丈」的安全困境，最終引燃戰爭、帶來災難。人類歷史延綿數千年，真正的「積極和平」，是二戰後才逐漸形成，不過30至50年時間。不幸的是，人們原以為全球化可以開啟永久性積極和平時代，然而過去5年來逆全球化、民粹化氾濫，再加上新冠疫情、烏克蘭戰爭，人類似乎又退回消極和平。

在兩岸關係的特殊歷史背景之下，兩岸和平的真正意義，在於將冷戰型態的軍事對峙、政治對抗的消極和平，轉變為兩岸共存、共榮、永續的積極和平。更進一步講，兩岸應該追求的積極和平，應包含3要素：第一，兩岸要建立起維護、促進和平的制度；第二，兩岸民間要深入交流合作，讓人民之間降低乃至消除彼此誤解和敵意；第三，兩岸和平需同時符合雙方尊嚴與利益，不強人所難。

如果按照上述標準，民進黨無論在論述層面，還是具體行動層面，都無法帶來真正意義的兩岸和平。首先，民進黨口中的「台海和平穩定」的本質並非積極和平，而是消極和平。從扁政府到蔡政府，雖然口頭上表達希望兩岸對話，但實質行動及背後動機，都是讓兩岸在軍事上形成「恐怖平衡」，為此不惜拉來美國作為後盾，讓台海情勢愈來愈複雜敏感。「恐怖平衡」的結局就是安全困境，大陸被迫提高軍事威懾，台灣只得再升高至「全民備戰」。

拉美壯膽台海風波惡

其次，民進黨從心底就不願兩岸人民和解、彼此友善，有「選舉機器」之稱的民進黨，永遠把贏得選舉當作最高利益，一貫操作衝突、製造矛盾，訴諸情感動員，化為選票支持。民進黨口中的「兩岸和平」完全是騙術。就以今年為例，賴清德年初至今多次大談兩岸和平、甚至表態支持兩岸交流合作，但隨著選舉臨近，又回到了反服貿、反交流的立場，此乃「本性難移」。

民進黨的兩岸和平論述是「假和平」，既沒有維護和平的誠意，也提不出促進和平的辦法。反過來，面對台灣所有主張和探討建立兩岸「積極和平」的有識之士，卻動輒以「投降派」來汙衊、抹黑，再次坐實了民進黨才是兩岸和平的挑釁者與危害者。

「台海和平」已是全球共識，但手段不同。美國、日本、歐洲倡議的「和平」，是以消極和平為底線，以積極和平為目標，現階段更重視「台海不能爆發戰爭」。大陸對台政策，「和平統一」、「和平協議」屬於積極和平，「承諾不放棄武力」和「反分裂法」屬於消極和平，積極、消極交互為用。大陸和國際社會正密切觀察，2024台灣新的領導者，將採取什麼樣的兩岸路線，進而決定採取何種對策。

兩岸需要創造積極和平的條件，為永久和平謀求共識，下任總統對此負有政治與道德的責任。賴清德的論述是「假和平」，行為是在挑釁和平，這樣的參選人不值得支持。