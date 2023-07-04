英國前首相特拉斯5月訪台，我方付出的演講費高達320萬元，遠超出她在其他國家的行情。近年聲稱與台灣友好的立陶宛，也傳出我方「類無償」提供晶圓製造技術，還差點簽下採購農產品的「不平等條約」。各國政要頻繁來訪的背後，竟是一連串見不得光的「金錢外交」。

台灣外交處境艱困，過去民進黨批評國民黨執政時「花錢買友誼」的作法是「凱子外交」，不料自己執政後卻是有過之而無不及。

以特拉斯為例，首相在位僅44天就被逼退，但台灣付出的演講費高達320萬元，外交部還支付43萬的機票和住宿，包括其他雜費，我方付出近400萬元。相較之下，特拉斯在英國倫敦的演講費僅7.3萬元，赴日本的演講約25.4萬元，都比台灣低了一大截。我國花錢請來「大神」卻看不到實質利益，大陸軍方代表團近期訪問英國，英國外相還規畫這個月訪問大陸，難怪外交部被質疑這些錢「是花心酸的」。

立陶宛也一樣，國民黨立委王鴻薇踢爆，去年我國和立陶宛簽訂半導體合作備忘錄，由工研院「類無償」將半導體技術提供給立國。國民黨議員徐巧芯也爆料，今年6月該國農業部長來台，要求我方採購立國7.9億元的小麥，經濟部還一度要「分配」給公會去買。

外交部雖否認「凱子外交」，卻坦承對於雙方半導體業的合作，初始階段「立陶宛公司的資金挹注相對較少」；至於採購農產品「雙方根本就沒有簽」，但未否認有這些過程。

台灣為非邦交國當「凱子」，讓邦交國看了眼紅，一再要求加碼，蔡總統任內已斷了9個邦交國，還得不到教訓嗎？