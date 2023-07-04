「寶寶們好，我是張小鮮。今天我們一起品茗解讀的是『東方美人茶』……」直播間裡自號「張小鮮」的博主，是已傳承五代的台灣茶葉世家的後人張洪瑋。主持人、運動員等文體名人輪流在他的「大叔茶館」直播間「雲上」品茶、論茶。

張洪瑋出生在台灣茶葉之鄉——南投縣仁愛鄉，家裡五代人世代種茶、炒茶、售茶，有2000畝的茶園。仁愛鄉每年舉辦茶王大賽，拔得頭籌的茶農會獲得茶王牌匾。「因為世代做茶，我家這樣的牌匾多到沒地方擺。」張洪瑋說。

成年後，張洪瑋幫父親打理客戶資源。不少前來採購茶葉的商家已在大陸創業，攀談間，張洪瑋總是聽他們眉飛色舞地聊起大陸各行業蘊含的機遇。「好茶葉不能困在島內。」張洪瑋心生嚮往，想去大陸闖闖看。

家族裡還沒有人到過大陸，張洪瑋成了全家「第一個吃螃蟹」的人。第一站他到了廣東芳村，這裡有大陸最大的茶葉交易市場。「去了以後我差點驚掉下巴，當時商圈裡集中了6000多家茶葉廠商，大部分茶葉的名字我都沒聽過，還遇到不少台灣鄉親盛情邀請我去做買賣。」那段時間，張洪瑋每天都嘗鮮喝到「水飽」。

為推廣茶葉生意，張洪瑋跑遍大陸，「作為在台灣老家被烏龍茶、普洱茶湯『泡』大的青年，我在大陸喝到了第一口西湖龍井、第一口碧螺春、第一口猴魁、第一口雨花茶。」

2009年，帶著自己創立的「我茶」品牌，張洪瑋受邀參加南京台灣名品交易會。開幕的第二天，張洪瑋展位上的茶葉就被搶購一空，「連空的茶葉罐都被買走了。」驚訝於這樣的市場體量，2010年，張洪瑋在南京河西新城開出了大陸首家「我茶」實體店，2014年又在南京市中心繁華地段開了「我茶」體驗館。

近年來，大陸互聯網發展迅猛，張洪瑋抓住風口，在電商平台開店、直播、引流，「如今線上銷售額超過了線下」。

長江流域物產豐盛，江南人偏愛綠茶；雲南人對普洱茶情有獨鍾；廣東潮州人稱茶葉為「茶米」，好工夫茶。張洪瑋悟道：「千里不同風，百里不同俗，不同茶文化的背後是中華茶道，融精神、禮儀、沏泡等為一體，代表了地域特色和民俗，也是當地人生活的一部分。」

開辦「紅樓茶會」文化沙龍，請讀者還原《紅樓夢》中的品茶場景；開辦「大閘蟹+茶葉」食客專場，讓兩岸茶葉在食客餐桌上「蟹」逅……這些年，張洪瑋不斷嘗試「茶+」的可能性。「人生在世幾萬天，大陸的茶有幾萬種，品嚐茶味、創新茶道，或許我這輩子都探索不完。這也是我畢生想要做的事。」（朱曉穎）

（本文來源： 中新網）