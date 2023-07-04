雖然總統大選民調不代表最後的投票結果，但它顯示出來的某種趨勢，卻很值得注目。在此作一點初步觀察。

先講結論，我認為：新憤怒世代來臨了。

現在這些在民調中，從20歲到39歲，約莫有30%到50%的人，是不支持民進黨或國民黨，而是支持柯文哲的。TVBS民調差距更大。他們真的支持柯文哲嗎？我不知道。但他們討厭民進黨、國民黨，卻是很明顯的。

現在30到39歲的世代，是在馬英九執政的2008年開始成長起來的，他們曾批判馬英九的兩岸政策，支持了反服貿，支持了民進黨，15年之後，猛回首，看到更巨大的腐敗，更龐大的共犯結構，以及更大的反諷：民進黨沒有真正反服貿，反而還在大大地利用ECFA的紅利。

他們看著政權變換大王旗，然而現實上改變了什麼？

然後，更新的世代成長起來了。現在20歲到30歲的青年，正是在民進黨的教育改革、修改課綱等環境下長大，許多人以為他們被洗了腦，但他們為什麼這麼憤怒？

過去的憤青，一般以為都是反黨國體制的，黨國指的當然是國民黨。但現在的新憤青，他們反的「新黨國」卻已轉成執政了近8年的民進黨。新黨國控制了所有國家機器、宣傳媒體、暴力警察、檢調司法等，一味掩護自己的既得利益，甚至可以為了占據台大校長的位置，發動國家機器攻擊依法當選的台大校長管中閔。年輕世代看得如此清楚，從口罩、疫苗、快篩劑，乃至於整個被民進黨宣傳為「防疫成功」的政績，都是民間認知的權錢交易、最骯髒的違法濫權。那個高端疫苗股價飛騰，內線交易如此明顯，年輕人看不懂嗎？

更荒謬的是：林智堅的論文抄襲。民進黨人一定認為，就幾本抄襲40%的論文，硬拗也要拗過去。蔡英文一開始不就這樣想嗎？她竟想用全黨之力，發動所有網軍硬挺，一如她硬撐自己的論文資料封存30年，結果還不是選上總統？但這一次不一樣了。

為什麼？因為荒謬濫權的事實太多了。那個被捧為黨國「防疫英雄」的陳時中，恰恰是民間視為濫權的笑柄；而陳吉仲，那個不把農民的生計放在眼裡，只會喊抗中口號的農委會主委，難道不是另一個錦衣衛？

然而，為什麼對執政黨的憤怒，沒有轉移到最大在野黨的國民黨身上，反而讓柯文哲的一張嘴炮坐收漁利呢？

關鍵是：當年輕世代批判民進黨濫權的時刻，國民黨沒有盡到一個在野黨的責任。國民黨缺乏批判力，明明有大批國會議員，卻集體軟弱；明明有那麼多執政縣市，竟然沒打過一次團體戰。

最讓年輕世代感到憤怒的是兵役問題。本來4個月兵役，在美國壓力下，硬生生延長到1年，還不斷買武器，連毀滅台灣大地生民的布雷戰車都買，一副準備打仗，台灣要生靈塗炭的毀滅模式。國民黨竟只有喊著「票投民進黨，青年上戰場」，連對抗的動作都沒有。國民黨的軟弱，才給了柯文哲機會。

年輕世代當然看得很清楚，柯文哲就是機會主義者，一個嘴炮黨，找藉口假釋陳水扁的是他，反服貿的也是他，立場搖擺得跟沒有立場一樣，但他至少敢出來正面對上民進黨，堂堂正正的對著幹，讓人們有個出氣口。

我的初步觀察：賭爛民進黨，才是這一次選舉的主軸。20～30歲是成長於民進黨執政下的世代，他們反的是民進黨的新黨國體制，30～39歲，那些反過馬英九的，現在也開始反新黨國體制，這些新憤怒世代，是很難回頭支持賴清德的，蔡英文的所有業障，賴要一肩承擔。但侯友宜的「歲月靜好」疏離史，也是他自己的業障，只能自己擔。 距選舉還有6個月，這些新憤怒世代，最後會不會突然轉向，還真的很難講。但他們看清了政客的偽善、矯詐、騙選票、沒誠信，卻是很明確的。

我只能說：充滿絕望與虛無的新憤怒世代來臨了！（作者為作家）