王鴻薇今天踢爆蔡英文賣台新招。話說前陣子，立陶宛和跟台灣簽了半導體合作備忘錄。

當時我就有不祥的預感。我們有什麼必要，在半導體上跟立陶宛合作？幹嘛呢？

原來備忘錄是，台灣跟立陶宛合作，要在立陶宛搞半導體公司。立陶宛這個人口200萬的小國，有什麼半導體實力？台灣幹嘛要跑到立陶完去成立一家公司？送錢？不然呢？

當然，半導體的所有技術，專利，顧問……都是台灣出。錢台灣還要出一半。神經病。簡直是世界級韭菜。台灣已經吃了大虧了，然後立陶宛居然還嫌韭菜割得太少太客氣！

還居然施壓台灣，要台灣把立陶宛要出的那一點點錢來，也幫忙出了。蔡英文還不顧涉外單位反對，下令「國安會祕書長」顧立雄做「政治處理」。什麼叫做政治處理？就是違反台灣利益，違反市場價值，甚至違反法律的處理。

台灣幫立陶宛出1000萬歐元（約3.4億台幣），向台灣最重要的政府科技研究單位工研院，買8吋晶圓的相關技術，給立陶宛這家私人公司使用。我們是招誰惹誰了？台灣流血流汗得來的半導體技術，要自己送給人？

這樣一來，事情很簡單。台灣單方面出錢、無償的幫立陶宛一家私人公司Teltonika，買台灣壓箱底的晶圓技術。立陶宛削翻了。政客金主親信，錢不知道怎麼分？

2021年，台灣在立陶宛成立駐立陶宛台灣代表處。當時被台灣得意極了。但這不過是立陶宛跟台灣挖錢的開始。給立陶宛跟台獨，一個挖台灣錢的藉口。王鴻薇問，立陶宛予取予求，此例一開，以後是不是其他國家都可以比照此案要求台灣？

那當然。台積電被美國下手痛宰以後，各國紛紛跑來割台積電跟台灣的韭菜。還爭相比較，誰割得狠。割得太客氣，可是會被恥笑的。現在台灣不但到處給錢，還雙手奉上最珍貴的半導體技術。如果這不叫賣台，什麼叫做賣台？

立陶宛的一個小小的次長，竟然敢在會議上，對台灣囂張施壓。說如果台灣不同意增資給錢，就要回報立陶宛外交部長，說「立陶宛助台之心、高於台方助立陶宛之心」。台灣混到被一個垃圾小國的小官踐踏剝削。還在舔著臉搞台獨？

台灣的駐外代表處說，將來T公司會因為台灣不斷給錢獲利。可是，照規定，政府的預算不可以為外國私人公司轉贈技術授權。現在雙方合作，根本全部依賴台灣提供顧問、授權、技術指導。立陶宛做的，完全是無本生意。一毛不出。

國民黨立委候選人還爆料，今年6月因為立陶宛農業部長跑來台灣要東西，台灣全盤照收。「據說」，在經濟部主導下，台灣自己開會協調，要求要向立陶宛採購5萬噸，高達7.9億元的小麥。其中，還「分配」給麵粉公會和飼料公會去採購，再由台灣的政府「補貼」。也就是我們自己出錢買立陶宛品質不好，隨便喊價的小麥。

英國公布資料，英國前首相特拉斯來台灣一趟。她拿到300多萬台幣的露臉費，台灣給她頭等來回艙機票，總統套房，又花幾十萬。台灣錢，真好撈。

蔡英文是要把台灣的家底，都挖出來送給外人了。蔡英文一直在賣台，還會一直繼續賣台。台灣如果不能跟大陸趕快統一，就會是全世界最好打劫搶劫的地方。

所以，不肯統一，就是因為統一了，就沒機會賣台了。不止美國日本要撈台灣的錢。全世界，都要來割台灣的韭菜。怎麼可以統一呢？（作者為作家）

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