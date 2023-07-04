日前綠媒報導，一名自稱是台灣退伍軍人，藉由「中華民國陸軍官校校友聯誼社群」發文，表示朋友日前至廈門鼓浪嶼旅遊，成功以「退伍軍人免費」的資格入場，抨擊中華民國執政黨抹黑、糟蹋、仇恨退伍軍人，貼文曝光後，網友們嘲諷「90元人民幣的軍魂」，並痛批身為中華民國退伍軍人「領著終身俸，卻拿著榮民證去對岸要90人民幣的優惠，真的看不懂」等語！

對此，退輔會主委馮世寬則說「榮民非追求免費的代名詞」，養年也應該養軍人氣節。其實，我認為馮主委說的很對，退輔會在他的帶領下也很盡責為退軍著想，這點實在不容否認！

然而，仔細看這篇網路文章，作者是在炫耀「退伍軍人免費」這件事情，還是反酸執政黨長期污衊退軍呢？為何網友要說「90元人民幣的軍魂」這種酸言酸語呢？執政黨不重視退軍不是事實嗎？年改執意孤行不是事實嗎？退軍被叫成「米蟲」不是事實嗎？「軍魂」是綁住退軍只能挨打不能叫的工具嗎？反之，我給你90元人民幣你能還我尊嚴嗎？答案是不能吧，因為年改讓退軍年俸銳減，也沒贏回尊嚴啊！

再想一個情境，如果鼓浪嶼宣布只要手持中華民國身分證的人都能免費入場，有人會買票進去嗎？那不就是90元人民幣買了你台灣人的尊嚴嗎？

我從來沒去過大陸，但是現在很多退軍團體對此類議題都不敢發言，怕被貼上紅標，只要去大陸或沾上一點便宜，就被說成「統戰」，台灣退軍有那麼笨嗎？早期大陸經常邀請台灣藍綠各界落地招待參訪，請問你們被統戰了嗎？如果被統戰了，台灣還會政黨輪替嗎？

我自幼從軍，早年確實有交通、演藝等等的軍人優待票，但是也遇過公車坐到一半被趕下車、電影票被丟出來的經驗，所以我很早就完全放棄優待票，就連開始繳所得稅我也樂於接受，我就是想，我跟大家盡一樣的義務，總不會被歧視吧！其實不然，民進黨搞個年改，又把我們打到萬丈深淵，還不時酸言酸語，難道不是如此嗎？

退伍已有幾年，領取終身俸從事公職者停俸，很多退軍選擇保全或基層職位，卻被說成不在家享清福來這阻擋別人的工作機會，然閒賦在家也被親友當成懶散的異類，被鄰居嘲弄「真好，不用做事就有錢領」，連吃飯旅遊貼上社群軟體都會被人酸言酸語，搞得裡外不是人。我從來不後悔從軍，但來世我絕不會選擇職業軍人這途，這種事還是由仇視退軍人來，畢竟大家輪迴一輪迴吧，讓你體會我的苦，讓我來酸死你！（作者為備役上校）

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