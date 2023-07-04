最近發現看電影除了欣賞電影本身，更多時間是在回味自己與電影之間的關聯。就像《印第安納瓊斯：命運輪盤》是瓊斯系列作品第5部，看著今年81歲的主角哈里遜·福特在片中出生入死，雖然知道都是特效幫忙，還是為他在鏡頭前半裸現身的勇氣喝采，鮮少有人老了還是這麼帥，而且戲裡戲外的人生都精彩。

《印第安納瓊斯：命運輪盤》主角還是考古學家瓊斯博士（哈里遜·福特飾），這回他試圖從納粹（又是納粹！）手中搶回被侵占的神秘安提基特儀，沒人搞懂這精密儀器的奧秘。一晃眼20多年過去，好友的女兒、也是他的乾女兒海倫娜（菲比·沃勒-布里奇飾）忽然出現，跟瓊斯博士聊起當年「搞丟」的安提基特儀，甚至大談父親研究這個精密儀器製造者、希臘時期的數學家阿基米德的發現，瓊斯博士難得遇到同好，一陣相見恨晚，乾脆取出他秘藏多年的古物儀，沒想到引來改名換姓的前納粹科學家（邁茲·米克森飾）追殺。

1981年，第一部印第安納瓊斯電影《法櫃奇兵》一上映，全球觀眾在著名電影主題音樂引導下，時而振奮、時而緊張，充分享受腎上腺素奔騰的快感，印第安納瓊斯遇到的重重機關也都影響到後期的冒險電影，是經典之作。

可是40多年過去，同樣的橋段（墜機、斷橋加追逐）已顯疲態，尤其電影開頭，透過「科技回春」的細皮嫩肉版哈里遜·福特擔綱「火車奪寶」段落，對看《玩命關頭》長大的影迷來說，這些追逐著實小兒科且老套。雖然哈里遜·福特說這些年輕鏡頭取自他當年真實演出的膠片，但處理過的鏡頭看起來還是像動畫片，刻意挑選的招牌撇嘴表情也假假的；反倒等敘事時序來到白髮瓊斯博士的段落，看到曾是大英雄的印第安納瓊斯也難逃遲暮，劇情不再只有追逐與驚險，讓博士的落寞自嘲看起來更有人味，才真正帶著影迷進入皮帽皮鞭不離身的印第安納瓊斯冒險世界。

冒險電影的時空背景能夠帶出觀影趣味，好比這次追逐地點從摩洛哥的丹吉爾到地中海，又到西西里島，追逐交通工具更是五花八門，在紐約騎馬闖進地鐵站，在古城用嘟嘟車飆車，頗具巧思。

但我覺得最過癮的體驗，就是走進電影院，看左望右，身旁這些一起看印第電影長大的影迷們都進入中年，但我們會在主題音樂響起時感到一陣激動，覺得自己還是個孩子，對冒險還有期待！

看到瓊斯博士對現世沒有一點留念時感到遺憾，講出「沒人需要我們這種年紀的男人」對白時感到心酸，連小男孩泰迪都會想到以前小小關繼威的影子，這些都是電影之外的世界，但也都是印第安納瓊斯的世界。

回到辦公室，問20多歲的同事有沒有聽過「印第安納瓊斯」？同事茫然地看著我說，「好像有聽過，是一位女藝人嗎？」我該先推薦她看《法櫃奇兵》？還是《魔宮傳奇》？

（作者為作家）