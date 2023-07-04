總統大選民調屈居老三的侯友宜，在與韓國瑜合體後，雖被網路小綠綠訕笑為「侯有移」、「韓國椅」，但其不畏人譏勉力進入停損狀態已現成效，民調是否就此止跌回升，就看其於國家認同與統獨立場能否提出清晰周延的論述，以促成深藍歸隊，達成泛藍基本盤整合的初階目標。

日前侯在接受趙少康專訪時提出「接受合乎中華民國憲法的九二共識」，可說是他從政以來首次對於國家認同與統獨立場做出明確的表態，不僅能在一定程度上化解深藍支持者對其國家立場的疑慮，也因其符合現狀的論述而能讓中間與淺綠選民不至於質疑其有「舔共」的傾向。

侯的說法基本上回到國民黨有關九二共識的傳統立場，但又不乏凸顯憲政立場的新意。但是按照民進黨的說法，1992年海峽兩岸在香港的會談只是各說各話，並沒有達成共識。果真如此？那麼1993年的辜汪會談豈不是憑空出現？眾所皆知1992年海基、海協兩會秘書長級的協商，是為1993年辜汪會談的大戲鋪路，如果雙方無法形成追求國家統一的「一中原則」默契，或是某種模糊又彈性的「共識」，1993年的辜汪會談哪有發生的可能？

自太陽花學運與美中對抗白熱化以來，九二共識在台灣內部就被徹底地妖魔化，甚至不少人認為2016、2020兩次總統大選，國民黨失敗的重要原因之一就是支持九二共識。然而深究其因，民進黨政府及其網軍側翼趁著反中浪潮，將九二共識扭曲為中國大陸國家主席習近平的「一國兩制台灣方案」，才是造成不少選民誤解的源頭。

事實上，兩岸的九二共識無論是大陸官方認定的「各表一中」，或是台灣藍營詮釋的「一中各表」，實質上的基本共識就是「一個中國」原則，至於一個中國的內涵與未來統一的方式，及統一後的兩岸制度，則有待後續的協商討論。雙方主要歧見在於，大陸強調「只要兩岸雙方承認一個中國，對於未來走向統一沒有分歧即可」，並無意探討「一個中國」的內涵；而台灣依據其憲法宣稱「一個中國就是中華民國」，與過往大陸一貫堅持「中華人民共和國為中國唯一合法政府」的立場相違拗，因此陸方難以接受。

九二共識本質上就是以創造性模糊的諒解求同存異，以建立未來兩岸和平與合作的互動模式。民進黨政府罔顧歷史事實，將九二共識窄化與片面化為符合大陸官方立場的「一國兩制」，其目的只是在騙選票而已。還原1992年的時空背景，時任中共總書記的江澤民承襲鄧小平相對寬鬆的統一立場，在掌握「一個中國」原則下，什麼都可以談，包括兩岸統一之後的國號、國旗、國歌等。

而在台灣方面，藉由發動修憲坐穩總統大位的李登輝，先在1990年成立「國家統一委員會」，復於1991年通過《國家統一綱領》，在法理與政策上，當時中華民國政府宣示兩岸未來走向統一的目標十分明確。因此，1992年在香港的兩岸會談，初步形成接受「一中原則」的九二共識，以便後續共謀統一大業的相關事宜，實乃深具時代意義，不容否認的事實。

如今儘管時空背景已有不同，但是台灣手中的籌碼也所剩不多，就算不求統一，為求兩岸和平與台灣安全，回歸九二共識的立場，不僅符合我方憲法一中的意涵，更是重啟兩岸友善互動的唯一法寶。侯友宜的明確表態與清晰論述，不單可去除深藍的疑心病灶，有利泛藍的整合，更能對抗「台獨金孫」賴清德虛假的兩岸和平訴求，相信侯友宜的低迷民調將可停損，並有止跌回升的可能。

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）