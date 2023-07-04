日前「降低台灣新生兒死亡率研討會」揭露台灣民國111年嬰兒（1歲以下）與新生兒（出生4周以下）的死亡率均逆勢上揚、分別創近14年、15年最高，「未來主人翁」出生不久即人間蒸發，主辦單位沉痛問：究竟誰要負責？

我國嬰兒與新生兒死亡率逆勢上升且長期偏高，有其近因與遠因，兩者皆重要，且皆是衛福部長該當其責。

近因，答案在不久前已經揭曉。111年，全民死亡率逆勢上升，新冠登上全民第3大死因，造成1萬4667人死亡，而且，多項死因均受影響，超額死亡達2萬4266人（+13.2%），全民壽命逆勢縮短！

而嬰幼兒，並未如某些無良官員與專家所稱，得以倖免。如同本人一路疾呼的，Omicron不是流感，更不是感冒，111年初就已在美國登上各年齡層前幾名死因，包括兒少。在台灣，新冠在111年嬰兒（1歲以下）、1～14歲、15～24歲年齡層，分別高居第9、3、5名死因。

在總體死亡率上，嬰兒死亡率比110年成長7.7%，一樣有顯著超額死亡，新冠占其中約1/4，其他多項死因亦顯著上升，幅度最大的三項是：源於周產期的呼吸性疾患（占近4成，顯示引產增加）；早產/體重不足；母體因素/周產期併發症之影響。這些與新冠疫情洩洪有密切相關，包括嬰兒與孕產婦染疫、孕婦未接種疫苗（以至於產生感染併發症或未對新生兒產生免疫保護），以及疫情下的醫療排擠（導致恩恩們叫不到救護車、各地喬不出兒科加護病房、欠缺應急的醫護人力等），這是整個台灣共同經歷的人禍，而非天災，更非產婦年齡一夕變老所致。

是誰，在2022伊始，就大內宣認知作戰，宣稱：Omicron很溫和、絕大多數都是輕症？是哪個指揮官說，只要達到全台15～20%染疫目標，「就能像感冒一樣，不那麼敏感」了？是誰說兒童染疫沒事、沒有兒童疫苗與藥物也能共存？而染疫沒事（打疫苗卻可能有事）的誤導，不正造成有疫苗之後，孕婦與兒童的接種率居低不上？

至於遠因，有三大類問題，一是晚婚晚育導致人工生殖技術需求高，但政府卻未予全面給付納管，導致多胞胎多；二是自然產誘因不足、剖腹產使用氾濫，導致人為的早產；三是不重視原住民全人全社區發展，導致偏鄉青少女懷孕率仍高，且常合併菸酒、檳榔使用及營養不足。

不論近因或遠因，不就是人謀不臧所致？近因欠缺的是負責任的防疫對策、可信賴的疫苗與對周產期婦幼整合式照護的投入，遠因需要的是對產科與人工生殖的從優給付、提供支持自然產的照護環境（例如助產士加入產科團隊、提供產科醫師眷舍便於就近待命）、對婚育的完整福利與支持，以及對原住民發展歷程的全齡支持。

身為衛福部長，不僅對怠忽職守裝瞎，就連只是區區十項的嬰兒重大死因都沒看完，錯把已經改善的嬰兒猝死當作重點，還誤以為它是事故傷害死亡的主因（其實兩者是嬰兒十大死因當中獨立的兩項），如此不用功，倒是對幼兒園餵藥烏龍案大打太極拳。政治不止凌駕專業，更凌駕良心。在無良治理下，年輕人與下一代，怎看得見未來？

（作者為前國民健康署署長）