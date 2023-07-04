繼4年前參加國民黨初選敗給韓國瑜、憤而退黨後，鴻海創辦人郭台銘這次又違反承諾、再度翻臉，不僅沒有支持侯友宜，還動作頻頻運作「換侯」；最近更透過拜會國民黨地方議會黨團、串聯黨籍立委參選人，以及臉書發文等密集造勢行動，展現要準備連署、獨立參選的態勢。如果郭此舉成為事實，原本已陷入團結困境的國民黨將更形分裂，多數民意希望「下架民進黨」、政黨輪替的期待也將更難達成，最後更會賠上整個國家與人民的未來。

兩度反悔 誠信已破產

郭台銘在開創與經營企業上的表現，有目共睹，這是否因此造成他對轉型政治領域的過度自信，因而自曝其短卻不自知，外界各有仁智之見；但郭想選總統的「迷航記」，絕對罕見荒謬，堪稱是4年發作一次的政治狂亂併發症，無論從正當性、合理性乃至成敗的可能性來看，都大有商榷餘地。

為了整合各方力量團結勝選，國民黨主席朱立倫此次破例給予無黨籍的郭台銘參與徵召競爭之列，郭除了先對4年前負氣退黨之舉表達歉意，也公開承諾無論結果為何，他都一定遵守支持。結果在民調、立委與縣市長支持三方面，郭都比不過侯友宜，當國民黨宣布徵召侯友宜參選總統時，郭隔天也在臉書公開表示侯有最穩固的民意基礎，也是國民黨內最好的人選，他將信守承諾，盡最大努力支持侯戰勝2024大選，讓無能的政府下架。

不料言猶在耳，由於侯並未因徵召而出現慶祝行情，連續幾個民調都顯示侯降柯升，郭見有機可乘，立即見風轉舵，不僅拒絕與侯見面，更無任何挺侯行動，反而到金門與柯文哲演出十指緊扣「海誓山盟」的戲碼。雖然隔天說這些「都忘了」，還被網上譏為「政治渣男」，但此後行動便愈演愈積極。雖說政治向來是成王敗寇、是現實殘酷的權謀，但像郭台銘這樣赤裸裸地願賭不服輸，而且還翻桌變臉，連公開承諾過的事都可以立馬不認，還反悔兩次，連起碼的人格誠信也不講，完全不顧社會的觀感與非議，只能讓人佩服他的「膽識」與「臉皮」之強厚。

從4年前失利到這次捲土重來，郭台銘想選總統的企圖心、意志力的確不容小覷，但他似乎沒有從過去的受挫經驗中得到教訓，也沒有因學習而成長，而是以其強人、霸道總裁的姿態與思維，繼續其一貫用利益至上的商業模式來操作政治與民意。過程中，他所表現出的若干言行，政治智商與情商之低落，令人無法恭維，也讓外界對其能否擔任國家領導人的器識與格局，產生極大質疑，更遑論其諸多尚未遭到嚴厲檢驗的領域。

醞釀參選 保送民進黨

比起其他參選人，郭台銘最大的強項就是他的財力，也是他足以吸引各路人馬、操作更多可能性的資源；但有錢不等於能任性專橫，當有錢到使他想「併購」民眾黨，讓他產生可不經議會、直接決行的反民主念頭，認為有錢講話最大聲且沒有辦不到的事時，現在他這種「要選就必須是我」的唯我獨尊心態，其實就一點也不奇怪了。一旦國家大政、兩岸關係交到這種人手裡，你能想像對國家和人民的風險嗎？

郭台銘現在顯然是採取雙線出擊，一方面透過黨內挺郭人馬叫陣換侯，密集串聯挺郭派中常委與民代，醞釀在7月23日全代會換侯的氛圍；另一方面，也持續準備連署展開獨立參選。而從現實發展推估，國民黨有過「換柱」的慘痛經驗，這次絕不能重蹈覆轍，因此郭獨立參選的可能性顯然要大過換侯。

郭的如意算盤很清楚，在賴清德穩占35%至40%選票的結構下，非綠勢力一定要結合才有可能獲勝，所以他必然想要推動與柯文哲的合作，問題是他想要「郭柯配」，但柯文哲是否願意屈居副手？而且侯友宜在逐漸強化整合、優化表現，當聲勢與民調提升後，柯文哲也可以改和侯友宜搭配合作。郭台銘現在想的顯然又是一場更大的豪賭，但他或許無懼個人再賭輸一次，要命的是這一來等於保送民進黨繼續執政，兩岸關係兵凶戰危，郭台銘必將成為中華民國的歷史罪人，郭粉想清楚了嗎？