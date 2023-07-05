呼籲提倡「符合中華民國憲法的九二共識」，當今兩岸局勢已不再像當年可以由雙方決定，許多國家與地區也開始影響兩岸，諸如：美國、日本、歐盟、香港等等。像是日前（6/3）中美兩軍軍艦在台海對峙，僅僅相差600米，這對於難以煞車的軍艦來說，無疑是個危險距離。這次事件我們可以得知，軍事挑釁，已經不是台灣方面可以去掌控的了。

此時不免令人懷念在馬總統執政時期，那時還有兩岸最高領導人會面之景象，那時人們已然忘卻陳水扁執政時期兩岸的緊張氣氛，認為大陸貿易、觀光客往來等都是理所當然之事。但是現在卻有人在批評馬英九今年破冰訪陸行是賣台，說會讓台灣原本的民主自由消失，根據馬總統執政時期的經驗，這根本就是無稽之談。

我認為一切都要建立於「共識」之上；不論時局為何，為確保和平，兩岸必須有一定共識。而「九二共識」的背景為辜汪會談前(1992年10月與11月)來往信件中，在信函中明確提出「一個中國」為公告的基礎原則，此點雙方皆覆函同意，並且都有提到續談的部分。

當然，「九二共識」正式歸納時間是2000年，時任陸委會主委的蘇起，為了讓兩岸事務持續進行，組織人員整理辜汪會談相關資料。在陳水扁總統上任前，提出「九二共識」。目的在於讓兩岸交流不要因政黨輪替而消失。

時至今日，兩岸共同簽署28項協議（僅兩項未生效），內容除卻打擊犯罪與互通貿易以外，在核能、智財權、醫藥衛生等方面都有涉略。這都是基於協商、談判，並且建立在最基本的政治互信的基礎上簽署。雙方政府希望在政治外找到兩岸互補支點加以進行交流、貿易，但始終對於政治或是國家隸屬上沒有明確定調。基於此，雙方政府在信件撰寫、簽訂條約、學術交流、雙邊貿易等領域都需要一個雙方都接受並承認的基礎共識，否則即使雙邊交流利益再大，若是沒能解決逃避的政治議題，就無法讓此兩岸關係穩定發展。

「九二共識」對於後續二十年兩岸當局在交流中都留下了不可抹滅的作用。並且在這期間中華民國也維持了民主、自由，同時也在兩岸經濟結構互補的情況下互榮互通。而「九二共識」提出，根本目的是為了擱置敏感議題，故提出此「共識」。

在此呼籲2024年總統大選，不管是三位候選人何者當選，執政者都可以撇開政治立場，尋找出對於兩岸貿易、台海穩定，並且可以操之在我的政治主張。（微笑／金門大學學生）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。