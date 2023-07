愛國護憲,誠哉斯言的夏瀛洲,被說是「失言」。2012年2月,在台灣省又沸揚炸鍋,說他該「切腹自殺」。

在這件事中,支持夏,講了公正常識言的是《旺報》。

2012年3月1日,總統府給了《旺報》一文,由「公共事務室主任」陳永豐具名,題為「不統不獨不武,符合憲法架構」。

說:「《旺報》2月16日刊載周玉山教授所撰〈西安現場親聆夏瀛洲兩軍論〉,文末述及「《中華民國憲法》及增修條文都主張國家統一,…反倒是現在政府所主張的『不統』可能是違憲」,本府特澄清如下…。」

世新大學教授周玉山的原文是:

「 2月8日我和十餘位台灣學者參加西安事變75周年研討會,同行來賓還有夏瀛洲和李貴發2位將軍。夏致詞時提到以下幾個重點:

一、西安事變影響深遠,隨著兩岸檔案的解禁,對真相的釐清很有幫助。二、討論要從九一八事變開始。三、不論是國軍共軍,國民黨或共產黨,內戰是歷史的悲劇,我們要記取教訓,前瞻未來。四、國軍和共軍理念不同,但為了中華民族的統一,是一致的。五、大陸也應還原歷史,贏得炎黃子孫的向心力。六、蔣介石先生是愛國者,他有過錯,但功不可沒…。

消息傳回台灣後,引發爭議,我的感想是:

一、夏將軍的理念源自他所受的教育。黃埔建軍後東征北伐,結果統一了中國。抗戰軍興,8年浴血,贏得了勝利。這是國軍的歷史,也是他生命的刻痕。

二、誠如一位大陸學者指出,…夏強調國軍和共軍理念不同,主張三民主義統一中國,銜接了蔣經國總統的信仰…。

三、兩位蔣總統都高倡統一,尚未成功,…。李登輝和陳水扁先後提出『特殊兩國』和『一邊一國』論,帶給台灣多年的困擾…。

四、夏將軍在大陸的言論,並未逾越尺度,反倒政府『不統』…違憲。」

總統府立刻像ChatGPT般輸出了上面給《旺報》的文,好像是讀稿機般的說:

「馬總統的兩岸政策,…憲法架構下,維持台海「不統、不獨、不武」的現狀;並以「九二共識」為基礎,推動和平發展。…內涵就是「一個中國,各自表述」…符合…憲法…主流民意。…二、現行《兩岸條例》,確保、福祉、規範、往來…台灣地區、大陸地區、…互不承認主權,互不否認治權。三、依據憲法主張「不不不」現狀政策,最有利,民眾支持,開創…和平…務實規畫,並無違憲問題。至於…未來,馬總統…多次宣示,應由台灣2300萬人民根據…憲法來決定。以上,盼能導正部分人士對政府現行兩岸政策的誤解。」

但ChatGPT哪裡算得出「不自打耳光」的文?既然說是「應由…人民…來決定。」那夏瀛洲正是在做這個決定,依據憲法,為何要不准他做,總統要震怒?全台灣藍拿香跟著綠「敗」,都在罵夏,後來有綠女在接馬棒時說:「在我任內,沒有人要為他的認同而道歉!」

那怎麼夏的愛國言論,就算是不愛台吧,卻連道歉都沒用,也不准他贖罪,必要把他處刑,財產酌留生活必須外,沒收之?他們還拿那麼大筆的退休金。哼!

不但如此,還要把與夏的同儕,或心儀夏言的人,同樣處罰沒俸,以儆效尤。

沒法?找、立。先嚇著,至少可把中國概念打掉。

為什麼?嗯,他們不是人,不是普通人,他們以前是愛國從軍,愛得很深,升到將軍,夏還是上將,所以領好多的愛國金,他們是愛國的特權階級,不能不愛國,但又不能愛那個老的,已政治不正確,做了很多反轉型正義,被叫黨國餘孽的「中國」。這些人現在還在愛國,愛大中國,說「民族的統一,目標一致。」這不可以,不能說,這是抗拒轉型,不識時務。他們不是台灣人,不受中國憲法保障,故要沒收財產。

這也是如馬總統派給夏的罪名,說是:「政府立場很清楚,國軍、共軍不容混為一談,更不容模糊國防意識,政府…核心原則就是「以台灣為主、對人民有利」,在中X憲法架構下,堅持「不統、不獨、不武」的台海現狀。

中華民國國民雖享有言論自由,但國軍退役將領發言,仍應注意國軍形象與國家政策,不應有傷害國軍的言論。」

要點就是文末那句話,你不是人民,你是拿很多錢的「前軍人」「錢軍人」,你不能講話,你不能決定台灣未來,你沒言論自由。你不受你主張的一中憲法之保障。

夏罪狀的新聞標題:不容混淆/發言又惹爭議/登陸倡統一,陳鎮湘:依照憲法就不反對/藍委呼籲謹言慎行/泛綠批叛國揚言取消退俸/失言風波,朝野都批。

這些血口噴人之語,比起開頭在「西安事變會議」偷偷開砲的「電獨」記者,那可是凶狠多了。愛台記者說什麼夏的統一言,抵觸馬的「先易後難,先經後政。」「使大陸領導捏把冷汗。」這些渾言水準極低,不知他是怎麼把這些名詞連在一起的。如果有ChatGPT都不會輸出這種低標的爛言。

不過若有ChatGPT,那也一定會把把周玉山的重要性拉出來。周當時也是我們危機處理的要角,他在9號早餐時還叫這記者不要報這話。周被視為是最愛國民黨,最敬三民主義、蔣介石、軍公教的學者政論人。他是郝伯村的文膽、發言人,以前為了我寫了篇批郝的文,還要與我絕交。他也與許歷農等老將都近,與馬英九關係深。這次他為夏講話還其次,重點是他說馬的「不統」是違憲的,而夏反是愛國被誣。

周玉山這言重要,是他代表了郝伯村與許多將校的疑慮,就是「不統」的「三不」政策違憲,這是「討好全部等於零」(try to please everyone, please no one)。

好了,Everyone下文再談。