愛國護憲，誠哉斯言的夏瀛洲，被說是「失言」。2012年2月，在台灣省又沸揚炸鍋，說他該「切腹自殺」。

在這件事中，支持夏，講了公正常識言的是《旺報》。

2012年3月1日，總統府給了《旺報》一文，由「公共事務室主任」陳永豐具名，題為「不統不獨不武，符合憲法架構」。

說：「《旺報》2月16日刊載周玉山教授所撰〈西安現場親聆夏瀛洲兩軍論〉，文末述及「《中華民國憲法》及增修條文都主張國家統一，…反倒是現在政府所主張的『不統』可能是違憲」，本府特澄清如下…。」

世新大學教授周玉山的原文是：

「 2月8日我和十餘位台灣學者參加西安事變75周年研討會，同行來賓還有夏瀛洲和李貴發2位將軍。夏致詞時提到以下幾個重點：

一、西安事變影響深遠，隨著兩岸檔案的解禁，對真相的釐清很有幫助。二、討論要從九一八事變開始。三、不論是國軍共軍，國民黨或共產黨，內戰是歷史的悲劇，我們要記取教訓，前瞻未來。四、國軍和共軍理念不同，但為了中華民族的統一，是一致的。五、大陸也應還原歷史，贏得炎黃子孫的向心力。六、蔣介石先生是愛國者，他有過錯，但功不可沒…。

消息傳回台灣後，引發爭議，我的感想是：

一、夏將軍的理念源自他所受的教育。黃埔建軍後東征北伐，結果統一了中國。抗戰軍興，8年浴血，贏得了勝利。這是國軍的歷史，也是他生命的刻痕。

二、誠如一位大陸學者指出，…夏強調國軍和共軍理念不同，主張三民主義統一中國，銜接了蔣經國總統的信仰…。

三、兩位蔣總統都高倡統一，尚未成功，…。李登輝和陳水扁先後提出『特殊兩國』和『一邊一國』論，帶給台灣多年的困擾…。

四、夏將軍在大陸的言論，並未逾越尺度，反倒政府『不統』…違憲。」

總統府立刻像ChatGPT般輸出了上面給《旺報》的文，好像是讀稿機般的說：

「馬總統的兩岸政策，…憲法架構下，維持台海「不統、不獨、不武」的現狀；並以「九二共識」為基礎，推動和平發展。…內涵就是「一個中國，各自表述」…符合…憲法…主流民意。…二、現行《兩岸條例》，確保、福祉、規範、往來…台灣地區、大陸地區、…互不承認主權，互不否認治權。三、依據憲法主張「不不不」現狀政策，最有利，民眾支持，開創…和平…務實規畫，並無違憲問題。至於…未來，馬總統…多次宣示，應由台灣2300萬人民根據…憲法來決定。以上，盼能導正部分人士對政府現行兩岸政策的誤解。」

但ChatGPT哪裡算得出「不自打耳光」的文？既然說是「應由…人民…來決定。」那夏瀛洲正是在做這個決定，依據憲法，為何要不准他做，總統要震怒？全台灣藍拿香跟著綠「敗」，都在罵夏，後來有綠女在接馬棒時說：「在我任內，沒有人要為他的認同而道歉！」

那怎麼夏的愛國言論，就算是不愛台吧，卻連道歉都沒用，也不准他贖罪，必要把他處刑，財產酌留生活必須外，沒收之？他們還拿那麼大筆的退休金。哼！

不但如此，還要把與夏的同儕，或心儀夏言的人，同樣處罰沒俸，以儆效尤。

沒法？找、立。先嚇著，至少可把中國概念打掉。

為什麼？嗯，他們不是人，不是普通人，他們以前是愛國從軍，愛得很深，升到將軍，夏還是上將，所以領好多的愛國金，他們是愛國的特權階級，不能不愛國，但又不能愛那個老的，已政治不正確，做了很多反轉型正義，被叫黨國餘孽的「中國」。這些人現在還在愛國，愛大中國，說「民族的統一，目標一致。」這不可以，不能說，這是抗拒轉型，不識時務。他們不是台灣人，不受中國憲法保障，故要沒收財產。

這也是如馬總統派給夏的罪名，說是：「政府立場很清楚，國軍、共軍不容混為一談，更不容模糊國防意識，政府…核心原則就是「以台灣為主、對人民有利」，在中X憲法架構下，堅持「不統、不獨、不武」的台海現狀。

中華民國國民雖享有言論自由，但國軍退役將領發言，仍應注意國軍形象與國家政策，不應有傷害國軍的言論。」

要點就是文末那句話，你不是人民，你是拿很多錢的「前軍人」「錢軍人」，你不能講話，你不能決定台灣未來，你沒言論自由。你不受你主張的一中憲法之保障。

夏罪狀的新聞標題：不容混淆／發言又惹爭議／登陸倡統一，陳鎮湘：依照憲法就不反對／藍委呼籲謹言慎行／泛綠批叛國揚言取消退俸／失言風波，朝野都批。

這些血口噴人之語，比起開頭在「西安事變會議」偷偷開砲的「電獨」記者，那可是凶狠多了。愛台記者說什麼夏的統一言，抵觸馬的「先易後難，先經後政。」「使大陸領導捏把冷汗。」這些渾言水準極低，不知他是怎麼把這些名詞連在一起的。如果有ChatGPT都不會輸出這種低標的爛言。

不過若有ChatGPT，那也一定會把把周玉山的重要性拉出來。周當時也是我們危機處理的要角，他在9號早餐時還叫這記者不要報這話。周被視為是最愛國民黨，最敬三民主義、蔣介石、軍公教的學者政論人。他是郝伯村的文膽、發言人，以前為了我寫了篇批郝的文，還要與我絕交。他也與許歷農等老將都近，與馬英九關係深。這次他為夏講話還其次，重點是他說馬的「不統」是違憲的，而夏反是愛國被誣。

周玉山這言重要，是他代表了郝伯村與許多將校的疑慮，就是「不統」的「三不」政策違憲，這是「討好全部等於零」（try to please everyone, please no one）。

好了，Everyone下文再談。