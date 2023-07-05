假如您曾經近身觀察成功巨商的行為模式，會清楚他們具備以下兩個特質：

一、不輕言放棄：他們的鬥志超乎尋常，會贏或輸，心裡自有一把尺，當大部分人認為「必敗無疑」，他們卻不屈不撓拚到最後一分一秒，而某些時刻竟然能夠「起死回生」。看到這些「近乎奇蹟」的轉變，你會清楚巨商之所以是巨商，自有其異於常人的眼光與鬥志。

二、不做賠本生意：巨商雖會拚到最後一分一秒，然而絕不盲目，一旦認知「必敗」，不會多撐一秒、多花一毛。畢竟生意人將本求利，不是理想主意者。

郭台銘是成功的生意人，而且是國際知名巨商，所以具備這兩種行為模式。現階段雖看似勝選無望，但他動作連連。他的目的不在攪局，而是最終勝選。若您認為他必敗無疑，試想以下轉變：

一、郭宣布獨立參選：賴、侯、柯、郭四組參選人，「賴勝」應無疑議。

二、若柯認知「必敗」，是否願意「郭柯合」──郭正，柯副，郭出所有選舉經費，承諾只做1屆，柯選下屆總統。

三、果真郭柯合，「賴、侯、郭柯」的勝算誰大？

四、「郭柯合」會壯大或式微民眾黨？對柯的未來是好或壞？民眾黨的黨員又會支持或反對？

郭台銘目前的盤算，不是國民黨「換侯」。因為即使國民黨換侯，也不見得會徵召郭；而就算徵召郭，勝算又有多少？所以郭現今最佳謀略，是讓形勢迫使柯接受「郭正、柯副」的郭柯合。

此推論是否正確，請等著看後續發展：郭會持續動作連連，並表態獨立參選，藉以迫使柯接受「郭柯合」。若柯不接受，由於郭必敗，所以會退出2024大選。

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