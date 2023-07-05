7月3號，大陸深圳廣播電影電視集團邀請我個人出席了深圳廣電國際傳播中心設立的儀式活動。在這趟行程當中，頗有感觸。我想，兩岸之間，乃至於全球各個地區或者國家之間，各種矛盾和爭鬥，多半是來自於彼此之間有意無意的誤解所造成的。媒體的作用，除了報導信息這個首要目的，一個更重要的功能，應該促進彼此之間的理解、溝通、交流，傳播正能量。最近這7年多以來由於台灣主政者基本思維觀念朝去中國化嚴重傾斜，台灣內部政治生態發生巨大改變，執政者刻意製造兩岸之間疏離與敵意，讓人感覺到好像兩邊彼此有什麼深仇大恨似的，完全不顧兩岸同根同源的歷史事實，製造這種極端負面的情緒，都是執政者及若干島內政客，基於一己之私，刻意製造出來的。

深圳廣電國際傳播中心設立的目標非常遠大，表明希望能立足粵港澳大灣區，依托主流媒體優勢，聯動全球傳播資源，致力於打造一個集新聞報導、文化建設、海外傳播、國際交流、多元合作、人才培養等功能於一體的國際傳播交流合作平台。

我想身為一個中國人，在台灣從事媒體工作這麼些年來，過去我一直感覺到，我們中國人最弱的地方不是科學、不是技術，反而是宣傳、新聞，我們一直受到美國西方大外宣的宰制和刻意打壓，一直受到美國西方強勢媒體的扭曲、抹黑、醜化，換句話說，我們總是被美國西方定義，而這種定義往往是帶著偏頗狹隘的思維作一種負面形象的定義，過去我們自己受限於主客觀條件，不能用我們中國人的眼光去定義美國西方。

講的更直白一點，就是說在國際傳播這塊，過去我們吃了太多虧。眾所週知，我們中國過去一個多世紀以來，受到西方欺凌，最被人們忽略的，就是被美國西方定義，而不能用我們的媒體的力量去反轉美國西方對我們的定義。所以，每當世界發生了什麼大事，長久以來我們總是習慣要先去看美國西方的媒體說什麼、報導什麼，然後再依樣畫葫蘆。你比如說法國最近的街頭騷亂、烏克蘭的最新動態、俄羅斯傭兵的動態、美國的外交軍事政策與動作，乃至我們兩岸之間的各種動態，我們都習慣性的聽信外國媒體對這些事情的報導，他們報導什麼、他們評論什麼我們就相信什麼，餵我們吃什麼我們就吃什麼，照單全收，這是過去的情況，現在不一樣了。

美國西方這些新聞報導本身是不是存在著扭曲和惡意，我們往往習焉不查，久而久之，我們就被美國西方積非成是的新聞內容洗腦誤導，在文化和精神層面中毒甚深。美國西方透過媒體的力量，就在潛移默化之間宰制我們、控制我們、麻痺我們，而且這種宰制和控制不是外在，而是靈魂，是我們的深層內在，一個民族在靈魂上被別人掌控，這是很可怕的事情。所以我認為，我們中國人的媒體，應該多關心國際，多了解國際，而且更應該用我們中國人的視角觀點去解讀世界大小事，不但增進國際了解中國，更能讓我們中國人用自己中國人的認知去解讀世界大小事，而不必再被外國人的思維邏輯牽著鼻子走。

必須用我們中國人的觀點去解讀世界，用我們中國人的方式去定義世界，徹底顛覆過去美國西方大外宣宰制我們、左右我們的時代，用我們中國人的觀點去解釋世界，去定義世界，我們中華民族才真正可以說是自求解放，真正巍然矗立於世界，只有精神上完全解放、完全自由的民族，才是真正偉大的民族，完全顛覆大外宣，用我們中國人的眼睛用我們的感官用我們的靈魂去看世界去定義世界，我認為這是民族偉大復興必須邁出的重要一步。（作者為作家）

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