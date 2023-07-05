民進黨立委趙天麟日前赴美，在一場所謂「台灣人夏令會」的場合上，發表一篇主題為「和平保台的軍事與經濟戰略解析」講話。趙某這篇「分析」提出了「拒止共軍四不戰略」，也就是台灣的自我防衛能力要足以讓共軍「出不了港、渡不了海、上不了岸，占領不了台灣」。並說台灣已是亞洲維護民主第一道防線，整備軍事防線、結合民主同盟，將會使中共忌憚出手。

趙天麟擁有國立中山大學公共政策碩士學位，曾歷任民進黨中央黨部發言人及文宣部主任，在民進黨內屬於精英分子。然而見其「四不」之說，卻與該黨不識之無的草莽之輩統一口徑，毫無二致，殊令人錯愕。台灣話說：「吹牛不打草稿」，趙某的「四不」之說，就是標準的力作。趙的「自慰」荒唐言詞，在島內說說也就算了，現在竟然是丟臉丟到國外去了！

趙某顯然不知今夕何夕，中共一旦犯台，還需要從港口出發嗎？即使要從港口出發，趙知道大陸沿岸有多少港口嗎？再說「渡不了海」，更屬無稽！老共機艦現階段不就在我們四周飛來繞去，如入無人之境了嗎？一旦開戰，既使我們有能力將之「轟沉」，我們可以不估量自己的耗損嗎？看不到兩岸的兵力武器對比的天差地別嗎？

接著再說「上不了岸」，趙某以為共軍攻台會傻傻的只用登陸艦上岸嗎？人家只要發射幾枚導彈，不要落在大都會，只要落在荒煙蔓草中，屆時不但全島震動，蔡政府及民進黨高層也可能早已捲鋪蓋走人了。屆時渙散的軍心與慌亂的民心，真的會「執掃帚以衛社稷」嗎？於是乎，所謂「占領不了台灣」，不就是一句笑話了嗎？

民進黨人一直以來的論調，就是認為台灣有老美撐腰，固若金湯，老共根本不敢或不能「越雷池一步」。趙某上述論調，只是再一次的這種症狀的發作而已。很多時候，狂妄比無知更可怕，這也正是台灣人民或將葬身火海的可怕夢魘。

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