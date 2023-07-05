民意如流水，因為浪花會淘盡千苦風流人物，看戲的老百姓當然也必須如流水般善變才能看得清載浮載沉的政治人物。身為政治人物，要想保有更多的眼球，也必須能有走到眼球前面的能力，才能減緩被淘盡的速度。

馬英九前總統之所以能登大位，贏在大陸政策。在兩任台獨總統的「戒急用忍」框架下，民眾渴望兩岸政經交流、甚至停戰、和談、統一的聲音都是存在的。即使在20年台獨總統的統治之下，仍然掩蓋不了老百姓心向兩岸交流的心，馬前總統能在台獨濃厚的政治氛圍下突圍而出，不一定只是體察出民意而做出的決定，有一大部分應該還是對理想堅持的「騾子脾氣」，誤打誤撞出來的結果。

這次侯友宜遇到的政治環境比馬前總統更為嚴峻，但是民意不見得就是一面倒向台獨。經過了3年新冠防疫及1年多的俄烏戰爭，台灣人最大的收穫就是看清了美國的紙老虎，美國又是台獨的最強支柱，反應到台灣當然就是台獨的破產。所以民進黨的輔選團隊，對「戰爭與和平」與「九二共識」的議題碰都不敢碰，只好回到「性、謊言、民進黨」的傳統烏賊戰略，再風風火火的推出「信lie大會」，共同建構了「lie總統候選人」的競選主軸，將謊言政治包裹的天衣無縫。

侯友宜7月3日的表現，果然還是個「漢子」，大概是受了馬前總統「騾子」脾氣點醒，已經真正夠資格成為2024總統大選國民黨的領頭羊。一句「認同九二共識」就能化解「信lie大謊」，團結眾藍。國民黨的民意代表們也因此有了共同的奮鬥旗幟，能夠尊嚴的在公開場合為選民爭取台灣人該有的尊嚴。至於民進黨慣用的紅帽子，一定會扣上來，凡是認同或受惠於「九二共識」就會共同承擔，這就是「青天白日滿地紅」的中華民國國旗精神，絕不容許讓「青天白日」只局限於一嶼。

台灣現在正處於毀滅於中美惡鬥的危急存亡之秋，讓台灣步上戰爭邊緣的元凶是民進黨，幫凶是美國。幫助台灣度過危急的難關，需要領導人舉起正確的旗幟，不用擔心即將到來的阻礙，有了旗幟，同志間才會同心解決遇到的困難。個人革命的理念才能在群體中落實，韓粉的動員能力不是來自於有型的資源，而是來自於鮮明的旗幟，與願意扛起這面旗幟的領導人。

先總統蔣公曾於民國42年提出軍中的五大信念，主義、領袖、國家、責任、榮譽。睿智的點出旗幟鮮明的領導者，才能帶領國家走出危難，才能讓軍人用責任與榮譽的觀點來捍衛國家，守護人民。先總統蔣公不但是國民革命軍之父，也是中國國民黨的總裁，五大信念的理想也一樣必須落實於黨務，選戰的步調才能整齊劃一，同志的應急應變策略才能火力集中，井然有序。總裁的五大信念才是打贏選戰的最高戰略原則，與侯友宜及侯團隊共勉之。（作者為中華民國防疫學會理事長）

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