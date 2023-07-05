子曰：「民可使由之，不可使知之。」意思是說，群眾都有股屈從性、盲目性，可以讓他們依令而行，可以讓他們隨風轉舵，但他們並不一定了解事情的真相。

表面上，侯友宜的民調目前是墊底，民眾誤以為是事實，就不分青紅皂白、風吹草偃、隨聲附和，事實上真如此嗎？8年市長政績讓他大迎對手45萬票，這一點不假吧！侯友宜或許不擅言詞、不愛表現、不搶著出風頭，就掩蓋了他嚴以律己、謹守本分的長處，他的2位甚至3位對手，鏡頭前的表現就比較搶眼，聲量自然都蓋過他。

然而選舉逼近，民眾的眼睛就開始擦拭，慎重決定手中的這一票投給誰。目前下架民進黨是反綠共識，柯文哲口才便給、合年輕人口味，但最終仍會毀在他那飄擺不定的個性；郭台銘把做生意的那套拿來搞政治，｢不重承諾｣成了最大敗筆，國家交到他手上令人放心不下；相較之下侯友宜沒有致命的缺點，尤其民進黨對其無從下口，省籍牌也枉然，最為難打，所以現在傾全力拱郭台銘出來，一舉攪亂藍營布局，賴清德晚上做夢都會笑。

｢物極必反｣、｢否極泰來｣，目前的混沌不表示未來沒有澄清的一面，等老百姓到了決戰關頭，預料會有爆炸性的反彈，侯友宜反綠共主的身分終將表露出來。

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