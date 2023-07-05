侯友宜在迎金溥聰出山後奮力射出「侯金五箭」，試圖藉連續對重大議題的表態扭轉局面，但從近日民調結果研判，並未能複製丞相草船借箭的成功歷史經驗，得到即時的藍營支持者的民意反饋。如今723全代會大限在即，如何破局？為今之計，只能「拖字訣」以拖待變。

何也？盛傳鴻海創辦人郭台銘宣布參選在即，時機將在723全代會前後。面對此一選戰重大變數，因應之道在於國民黨必須回顧抗戰年代《廬山宣言》的精義：「和平未到根本絕望時期決不放棄和平，犧牲未到最後頭決不輕言犧牲。」持續釋放出最大誠意爭取在野合作，用大義感召「攻心為上」，屆時就算不成再進行攻城也不虧於義。

強烈建議國民黨採取技術性延會的方式將全代會延期，接著趕緊促使侯韓配成局，用侯韓配帶來的慶祝行情阻卻掉任何其他競爭的正當性，可確保國民黨在來年大局坐二望一的競爭態勢。否則一旦全代會通過後仍盼不到慶祝行情，將讓其他人選找到參選理由高舉政治上的「靖難」、「勤王」大旗，後果不堪設想。

至於全代會延期的妥適性疑義，有關於政治運作的本質，相關程序都是為了補充行使權力的正當性與合法性，而不是有了正當性與合法性才能行使權力，法律的訂定與解釋是為了法律制定者與掌握解釋權力的人所設的規則。全代會開不開、如何開完全存乎主政者一心，正所謂「聖人者，應時權變，見形施宜」，應時權變之舉，無私為黨則可也。

用全代會技術性延期的方式「以時間換取空間」，趕緊爭取韓國瑜的入局不僅可望大幅提升民調5~10%的慶祝行情，更可以此補充參選到底的正當性與當選機率最大化。

讓侯韓配成型再讓全代會集體背書。一來因為民調的現實會讓雜音降至無聲；二來才不會形成遠期的高層黨意與近期的基層黨意、外界民意嚴重乖離的情況。否則難保全代會上不會形成不願背書的潛共識，用附帶決議的方式—原則通過提名但中央概負政治責任。屆時變成2024年的「東南互保」翻版「此亂命也，吾不奉詔」，後果更加不堪設想。

「侯韓配」是國民黨2024破局的關鍵；全代會只要不遲於法定登記前召開即可，求的是讓全代會發揮代表性讓提名結果的正面效益外溢化。前面二舉皆重重考驗黨主席朱立倫的政治智慧，慎思！（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※