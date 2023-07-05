國民黨總統候選人侯友宜，日昨終是對其兩岸政策及定位做出了「猶抱琵琶半遮面」的說明。雖說其講法不無討巧之嫌，然就整體而言，確是符合侯本人略帶保守的性格；嚴格而論，進取的確不足，但勝在試探民心以求穩。

侯友宜是在趙少康的節目中說他的兩岸政策基礎概念 ，他「從未反對九二共識，接受合乎中華民國的九二共識」，並且「主張兩岸互不承認主權、互不否認治權的政治現實。反對一國兩制的九二共識，及被蔡英文污名化的九二共識」。

平心而論，侯的這番說法，除了「從未反對九二共識」屬較為主觀難於檢証之外；其餘大致是從事實出發，均無甚可批判之處。尤其是「主張兩岸互不承認主權、互不否認治權的政治現實」，大概差不多是承續（抄襲）馬英九政府時期的說法；此說概已屢屢經過檢驗而不倒，大致是為台灣的選民可以接受的概念了。

說侯保守，主要在於他說「 接受合乎中華民國的九二共識」。其實，略窺所謂的九二共識來由即可了解。因為「九二共識」基本上是滿足了中華民國憲法結構性的要求。

就歷史的沿革來看，在民國八十年（一九九一年）四月下旬，李登輝所主導的第一次修憲時，把兩岸關係的現狀定位為「一國兩區」，隨後在此一精神下，於次年（八十一年）八月一日，同樣是李登輝主導的國統會，在第八次會議通過了有關「一個中國」義涵的解釋文，此一解釋文對我方的兩岸主張有清楚描述。

也就是在這樣的時序結構下，我方才會在一九九二年十月底，於兩岸香港會談觸礁之際，對中共海協會代表，提出符合我方憲法最終概念，即「雙方各自以口頭方式表述一個中國原則」。而此說又為中共在十一月三日所正式接受，並於十一月三日孫亞夫先以電話告 我方海基會秘書長；此即兩岸在當時最終所達成的共識。而此一過程及最後為北京所同意的文字，被後來的國安會秘書長蘇起在二○○○年時整體打包命名為「九二共識」。所以就整體過程與發展而言，這個共識的核心概念，必然符合我方憲法，且是我方憲法精神的延伸。而侯所謂「合乎中華民國的九二共識」也就只能是這個九二共識了。

當然，侯其後所說的反對「一國兩制的九二共識」，雖略令人費解，但大致可以猜到，應是指在二○一九年元月二日中共總書記習近平提出所謂「兩制的台灣方案」後，蔡英文在回應中誣指「九二共識就是一國兩制」之說中的九二共識。至於「被蔡英文污名化的九二共識」，與此也大致相同，更不用多言。

所以，雖然侯這樣講法有些彎彎繞繞，但就選戰中無奈的自保戰術來看，進取略嫌不足，但也算得上是穩健了。（作者為資深媒體人）

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