最近，國民黨徵召的總統候選人侯友宜提出「支持合乎中華民國憲法的『九二共識』」，終於將他前一陣子常說的遵守《中華民國憲法》、反對台獨、反對中共的「一國兩制」，跟「九二共識」的正確詮釋連結起來了。

侯友宜之前未直接提及「九二共識」，可能是希望以更高階的憲法去定位他的兩岸互動原則。

九二共識求同存異基於憲法

因為李登輝及馬英九兩位總統時代，傳遞給對岸當局的「一中（各表）」（李）或「九二共識」（馬）政治訊號，都是根據《中華民國憲法》而來，裡面包括了反台獨、反「一國兩制」，所以或可說侯友宜之前的講法，與「九二共識」有許多重疊之處，而且同樣捍衛了中華民國的主權，但他的說法涵蓋範圍太廣，導致有些人認為他並未精確地闡明對於兩岸關係的看法。

「九二共識」本來是台海兩岸溝通協商中的模糊之美，雙方各取所需，求同存異，先擱置爭議，把功能性合作的議題一一妥為處理。所以，「九二共識」的詮釋本就有同有異，台北與北京根據各自的憲法解釋、規範與對方的官式互動，前者特別強調「一個中國各自表述」（中國指的是中華民國），後則者始終主張「一個中國」（指的是中華人民共和國）而不想觸及各自表述。

1992年海基會與海協會的協商過程大致就是如此，而陸委會、海基會相關文件的存在，不容青史盡成灰。

九二共識被汙名化

此外，台陸雙方也因此保持著各自想要的政治主體性。然而，對台灣而言，前述的政治主體性在2016年民進黨再度執政後，受到了挑戰。挑戰主要不是來自中共當局，因為中共當局本來便以符合自己憲法的「一中」作為闡述「九二共識」的基礎。挑戰的主力其實是來自民進黨，因為不僅蔡英文昧於事實地說台灣「始終未接受『九二共識』」，而且還將該名詞的詮釋權拱手讓給中共當局，稱不再有模糊空間。

蔡英文所謂的不再有模糊空間，豈不表示「九二共識」這個概念與相關運作以前確實存在過，也有過模糊空間？

更有甚者，蔡英文及其周遭的黨政人士更將「九二共識」定義為「一個中國」、「一國兩制」，這可說是民進黨版的「九二共識」。結果，連中共國台辦都數次回應道，「九二共識」是在國家統一前界定了兩岸關係的性質，是推動兩岸關係和平發展的共同政治基礎，而「一國兩制」是國家統一後的制度安排，兩者具有明顯的區別。但是在台灣，「九二共識」卻時常被扭曲成連中共當局都不太認識的概念，令人啼笑皆非。

至於侯友宜提到被蔡英文汙衊化的「九二共識」，並非要幫中共當局喊冤，而是要為中華民國政府曾經主張的「九二共識」追本溯源，還這政治概念一個公道。他用「支持合乎中華民國憲法的『九二共識』」，再用反對「一國兩制」的「九二共識」、反對被蔡英文汙衊化後的「九二共識」，提醒台灣民眾，他主張的是曾讓兩岸締結兩岸20餘項協議及備忘錄、曾是2015年「馬習會」互信基礎的原汁原味台灣版「九二共識」。

九二共識並非不可取代但良方何在

原始精神源於1992年兩岸兩會香港會談的「九二共識」，歷史以證明其可行性、可續性，但它確實不是解決兩岸主權問題的萬靈丹，充其量只是以人民生活便利與經濟福祉為先的暫行性政治安排，讓兩岸關係能夠春暖花開，台灣各界其實不用擔心。

如果民進黨、民眾黨都認為這個30多年前的政治概念已經老了，或者認為必須有新的政治架構加以取代，那就請它們少噴點口水，盡速提出在兩岸之間可行、可續的新政治概念與架構，這才是認真負責的態度。（作者為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※