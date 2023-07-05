日前，上海合作組織成員國元首理事會第23次會議以視頻方式舉行。頗受各方關注的是，今次會議正式接收伊朗為成員國。上海合作組織祕書長張明近日受訪指出，在未來幾年內，上合的擴員進程不會停止。白俄羅斯、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、埃及、土耳其、柬埔寨等國，正在排隊等待加入。

在國際形勢紛繁複雜、「脫鉤斷鏈」等逆全球化風險湧動之際，伊朗等國仍積極加入上合組織，充分表明該組織的國際影響力日益增加。從成立之初的6個創始成員國發展至今，上合組織已涵蓋9個正式成員國、4個觀察員國、14個對話夥伴國，成為當今世界人口最多、幅員最廣的綜合性區域組織。在上合組織壯大的進程中，不時有來自西方的聲音，唱衰該組織的發展前景，或稱之為「軍事威脅」性質的存在。然而，上合組織用22年的時間，展現了持續增強的吸引力，以及促進區域和平發展的動能，令上述兩種論調不攻自破。

筆者認為，上合影響力的持續增加，離不開三方面原因。第一，秉持「上海精神」凝聚組織力量。相較於零和博弈、「拉幫結派」等「冷戰」思維，「上海精神」的核心是超越非此即彼的新型全球治理理念。這種精神內核，落實在上合組織的內部運行及議事流程上，表現為兼容並包、平等商量，沒有主從之分，擯棄霸權主義，超越制度與意識形態差異。因此，上合組織對廣大發展中國家而言，越來越具有精神吸引力。

第二，上合組織的合作領域、層級始終不斷拓展。眾所周知，上合組織成立初期，主要聚焦共同打擊「三股力量」（恐怖主義、極端主義、分裂勢力），應對區域內的非傳統安全威脅。後來，上合組織向安全、經濟雙輪驅動的方向發展，迄今已構建衛生健康、發展、安全、人文在內的四個共同體多軌並進，致力於建設對話不對抗、結伴不結盟的夥伴關係，為維護地區安全穩定、推進區域經濟繁榮發揮了保駕引領作用。數據顯示，上合示範區與上合組織國家貿易額從2019年的8.5億元（人民幣，下同）增至2022年的81億元，上合組織國家得以共享發展紅利。

第三，中國在上合組織中扮演越來越重要的紐帶作用。從上合組織成立以來，中國在其中不僅倡導「上海精神」、新國家安全觀等重要理念，更在制度建構、搭建合作、發展規劃等方面貢獻獨特力量。更重要的是，隨著中國經濟影響力的日益擴大，以及在全球多邊舞台上發揮愈趨活躍的作用，更多國家希望分享中國的發展機遇，參與中國扮演紐帶作用的國際組織。

今次上合峰會上，中國領導人提出五點建議，其主體部分，正對應中國提出的全球安全倡議、全球發展倡議、全球文明倡議，彰顯了中國對上合組織在未來全球治理中發揮更多建設性作用的期許。尤值一提的是，中國領導人此番鄭重建議：擴大上合組織國家本幣結算份額，推動建立本組織開發銀行。這意味著上合組織今後將進一步夯實合作，展現更全面、立體、多元的國際影響力。正所謂「大道不孤，眾行致遠」，擁有鮮明精神氣質、務實合作成果的上合組織，未來可期。（作者為大陸資深時政評論員）

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