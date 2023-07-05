台灣是美中激烈競爭中的一個重要爭點，但美國並不希望因台灣與中國衝突，如何負責任管理好台灣問題，成為布林肯訪中時的一個重要議題。他返回美國後，與「外交關係協會」會長哈斯對話，再次強調美中共同管理台灣問題的重要，《華爾街日報》披露，台灣總統大選問題是布林肯與中方會談的一個重點。

美中共管台灣 已成事實

綜合大陸與美國媒體相關報導，布林肯訪美時，重申美方不支持台獨，主張在「和平共存」基礎上，應由兩岸人民和平解決彼此的歧見。他特別強調，拜登總統認為，過去50年美中能以負責的態度，共同管理台灣問題，是兩國關係最成功面向之一。

中方提及台灣選舉，點名民進黨候選人賴清德，會加速台海緊張情勢的惡化。《華爾街日報》認為中方此舉極不尋常，顯示中方對台灣問題態度更積極，要主導議題設定、擴大話語權，美國既然要共管台灣問題，對台灣選舉就不能有模糊的空間。

大陸當前對台策略，「融統」是主要訴求，最高目標是爭取台灣民心認同與支持，總統大選是社會的總動員，可以對民心走向發揮催化作用。但過去多次選舉，大陸強硬的對台立場，都被民進黨「撿到槍」，產生反效果。這次轉向與美方談台灣選舉，顯示中共記取過去教訓，開始調整策略與手段，包括訴諸美中共管台灣。

除了關切賴清德的政治立場，中方官員並赤裸裸詢問美方，對台灣選舉結果是否有「既得利益」？是否視民進黨為朋友？多少在警告美國，負責任共管台灣問題不可以說一套，做一套。布林肯表示，美國政府保持公正立場，也不支持任何干涉選舉的行為，正面回應了中國的關切。

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格6月初訪問台灣時就強調，無論台灣未來是誰執政，美國政府都會繼續支持台灣政府，美國不會在明年的台灣大選中選邊站，不論台灣人民選出哪位領袖，美國都將持續與其合作。羅森柏格在布林肯訪問大陸前就對台灣選舉定調，也是向中方傳達美國的態度與立場；若美中雙方對台灣選舉都保持不介入的立場，將對美中共管台灣樹立具體、良好典範。

中國駐美大使謝鋒向拜登總統呈遞到任國書時表示，中方遵循中共領導人習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，希望美方相向而行，認真落實兩國元首峇里島會晤的共識，探索新時期中美正確相處之道，推動中美關係止跌企穩、重回正軌，呼應了拜登所謂的美中關係在正確道路上，也反映了美中關係現況。

親中親美親日 換黨執政

美中關係即使趨緩，甚至有意共同管理台灣問題，但兩國許多根深蒂固的歧見，不會因此自動解決，特別是拜登政府堅持對中國的戰略競爭路線，雙方關係仍是崎嶇顛簸。布林肯接受CBS訪問時就表示，「雙方存在分歧不是秘密。美方將一如既往捍衛美國利益和價值觀，繼續做中方不喜歡的事，說中方不喜歡的話，就像中方毫無疑問將繼續做和說美方不喜歡的事情一樣。」

美方認為改變台海現狀的是中國，自2016年以來，對台展開一系列軍事行動，增加軍力部署，持續軍演與飛彈試射，並實施經濟脅迫，千方百計孤立台灣於國際社會。但中國指責美國「出於錯誤對華認知，奉行錯誤對華政策，對中國進行圍堵、遏制打壓，無端對中國進行攻擊抹黑，肆意干涉中國內政」。

最近美國公布對台新軍售案、眾院軍事委員會主席羅傑斯率團訪台，中方都以升高台海軍事行動回應，在在說明美中即使有共管台灣共識，但美中關係及台海形勢仍暴露於衝突風險之下。

民進黨執政，在錯誤的戰略思維與僵硬的意識型態下箝制下，台灣已喪失外交自主權，美中共管台灣已成為事實。若「東升西降」成真，大陸將逐漸掌控主動權與主導權，與其如此，何不換黨執政，改採親中、親美、親日「三親政策」，在兩岸與美台關係上求取平衡。