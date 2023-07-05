侯友宜表態支持合乎《中華民國憲法》的九二共識，強調會延續過去互不承認主權，互不否認治權的路線。清楚表態，一方面希望消除藍營內部疑慮，另方面則是以清晰態度，凸顯與其他參選人在兩岸議題上的差異。然而，強調依據憲法是否就能洗刷被汙名化的九二共識，讓國內支持者因此放下成見，而外部的美中雙方也都願意正向看待，將是侯團隊眼前最艱鉅、也是能否扭轉局勢的關鍵任務。

對低迷的藍營選情來說，侯友宜當務之急無疑是先凝聚同溫層的支持，用最大誠意化解歧見。長期與黨內要角保持淡如水的關係，想要一下子成為換帖兄弟實在不易，但透過傳達守護中華民國，維持兩岸和平的堅定立場，用議題來爭取齊心合作，對於意見不同但真正愛國的藍營領袖們，不會沒有影響力。尤其，當意見領袖願意合作，追隨他們高喊非誰不投的選民，就算心裡還有不滿，也有機會回心轉意的理由。

在兩岸立場上說清楚、講明白，有機會凸顯侯友宜與其他候選人的差異。民進黨明知台獨主張無法獲得國際支持，但卻不願接受中華民國憲法的一中框架，因為一旦捍衛的是中華民國，台灣獨立建國的理想必然受到更多限制。因此，把九二共識跟一國兩制掛鉤，最重要的目的，其實是簡化攻擊目標，把提到九二共識的人，都貼上親中標籤。

相較於民進黨的抗中態度，民眾黨雖然不反對九二共識，但是也不明白支持，把重點放在強調兩岸交流的內容比名詞重要，對民眾來說這樣的說法雖然聽起來很合理，只如果不能對九二共識的內容提出清楚的定義，恐怕未來很難落實。

國民黨基於憲法的一中各表論述，不論北京是否滿意，至少北京知道國民黨的底線是中華民國，可是民眾黨的底線是什麼？如果也是中華民國，那跟國民黨的差別為何？換言之，民眾黨若同樣支持兩岸交流，就必然需要提出讓兩岸都能接受的交流基礎。坦白說，雙城論壇的城市交流經驗，或許讓民眾黨認為兩岸可以在沒有論述基礎的條件下互動，但是一個負責任的政黨有必要讓民眾了解，兩岸交流層級不同，條件必然就會不同。

最後，侯友宜以九二共識回防基本盤的同時，絕對不能忽略在美中競爭下，美方對九二共識可能會產生的疑慮。

在野後的國民黨長期忽視對美溝通，過去幾年在美國被刻意形塑成親中政黨，導致華府普遍認為國民黨追求和平的方式，就是接受一國兩制為前提的談判，雖然國民黨重新設立駐美代表處之後，1年多來極力扭轉形象有初步成效，但要重新獲得華府決策圈全然信任，還有很大的努力空間。

尤其值得注意的是，在拜登政府積極穩住美中關係的當下，華府顯然不希望讓北京認為，美國對台灣的抗中陣營有偏好，因此雖然對非國民黨傳統路線的侯友宜不甚熟悉，但卻多半願意給予正面的觀察。如今，侯友宜為了爭取藍營支持而重返傳統路線，對於美國來說，是否會重新調整對侯友宜的態度，甚至因此降低對民進黨抗中的疑慮，將會是侯團隊必須密切觀察的重點。

藍營能否因為守護中華民國而放下成見，而侯團隊是否能與中美雙方建立溝通管道，傳遞更有說服力的論述。內外都是考驗，危機要能成為轉機，除了侯友宜和團隊繼續努力之外，或許也考驗著中華民國對藍營選民究竟還有沒有號召力了！

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）