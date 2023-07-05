國民黨於5月17日決定徵召侯友宜，當日中午，同列為徵召考量對象，但非國民黨員的台灣首富郭台銘，即在臉書貼出格局寬廣，氣魄渾厚的祝福文，表示將「信守承諾，盡最大努力支持侯友宜勝選，讓無能政府下架」！但當日下午，國民黨正式布達侯友宜之會議，郭即缺席，之後的行動，包括改組團隊，推出教育、經濟等政策，重返江湖，拜訪藍營立委提名人等，在在顯示郭董在商場上不服輸、逼對手至懸崖邊，以險中求勝的霸氣性格；至於他第一時間白紙黑字的大器承諾，似也如空中飛絮，沒太多份量，只讓郭董不直接說出「參選總統」而已！

姑不論郭董行動的目標是「獨立參選」、「郭柯相配」，還是「以郭換侯」，其選總統的思考及動作，對台灣還算嬌嫩的民主價值及體系，至少形成三大挑戰：

第一挑戰是對台灣目前還在滋養的民主多元價值。民主的核心精神是人人平等，才俱是主人；但何以人人平等，除了要培育「人人都會犯錯，所以平等」的信念，更要釀發人文藝術、哲學的情操，潤澤人人的生活及生命。

所以民主多元價值發展較成熟的國家，百工百業的頂尖人物，通常不會選擇走政治路；以美國為例，曾當過首富的比爾蓋茲，未曾選過總統，生命情懷放在成立基金會，協助非洲克服愛滋病問題。算富翁選總統的，也不過就是川普，但他排名在中後段，且多少破損了美國的民主文化。

台灣的民主多元文化，還在最初階，錢與權仍是社會主要競逐的目標，後物質的人文、環境價值觀等很稀薄的散落在少數群體中，仍待細緻呵護。而郭台銘以首富之姿參選，帶來的怕只是「錢能買權」，更狹隘及物化的社會體驗。

第二挑戰是對台灣正烘焙的「制衡」觀念。民主的運作核心是「制衡」，台灣好不容易有「政黨輪替」的制衡概念，自1996年直選總統以降，八年總統憲法任期一到，均能輪替政黨，達到不同政治勢力及理念輪流治理，以求防腐及嘉惠全民之綜效。

但是「制衡」不僅存在於政黨輪替，也在政府設計（如行政及立法之間），尤在社會價值的牽制，如最有錢的人，不能成為最有權的人，因為錢、權力使人腐化，絕對的錢權集於一身，絕對的腐化。郭的參選，其實就是在考驗台灣社會對「錢」及「權」集中的警覺意識，及防弊能力。

第三挑戰是對台灣原生的誠信道德觀。民主社會如所有正常社會，人際間講誠信，是基本原則。台灣原生社會，一向保有這樣的素樸價值觀，但郭台銘似乎正在以「偷天換日」的手法，空洞化其白紙黑字的承諾。

台灣的選民們，請好好想一想，支持郭台銘，對台灣民主，是好事嗎？

（作者為國立中山大學政治所榮譽教授）