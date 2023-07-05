近日英國QS世界大學排行榜公布，在台灣100多所大學中只有台大名列全球百大榜單之中。相對的，大陸有5所，香港有5所，日本有4所，南韓有5所；另外新加坡也有2所。這不但反映出東亞各地高等教育發展的近況，也凸顯了台灣的高校在華人地區與儒家文化圈中，逐漸居於弱勢的現實。

從1990年代中葉以來，由於受到選舉政治及民粹風潮的影響，政府積極推動「普設大學」、「人人可以念大學」的教改政策，將專科升格為大學，其結果導致普通大學及科技院校快速增加，從原先的幾十所連翻兩番，增加到逾150所之多。

快速的擴張卻帶來了沉重的後果。由於有限的教育資源不斷地被稀釋，各校科研經費面臨嚴重的囿限，大學教授的待遇也無法適度提升，導致許多傑出人才被迫轉業或外流。

以大陸的清華大學與北京大學為例，目前兩校的年度經費已高達台灣龍頭高校的10倍以上。質言之，兩岸的學府現在根本不是在同一條起跑點上競爭，實力懸殊。

由於招生員額不斷攀升，台灣大學生的學習成就因缺乏淘汰機制而逐年下滑，上課時睡覺、打手機的比比皆是；而為求保住學生員額，校方只能一再放水，導致學生品質一落千丈。相對的，從大陸來台短期進修的交換生，卻展現了超越台生的高度學習熱忱，學習成效高下立判。

近年來，台灣的大學新生因出生率下降而銳減；以2012年的大一新生為例，總額為27.8萬人，但是到了2023年卻已跌落至19.1萬人，減少幅度高達1/3強。其結果已導致一些偏遠地區、辦學困難的高校被迫出局，宣布停辦！此一頹勢目前仍在持續惡化之中，預估到2028年全台大學生員額將進一步降至15.7萬人，屆時將有更多學府關門大吉。

怎麼辦才好？面對生源銳減的新趨勢，有一些學府不得不主動削減招生員額，並調整全校科系，同時也擬定裁汰教師、鼓勵提前退休的精簡計畫，以為因應。但這終非長遠之計。究竟如何才能解決當前台灣高教的困境呢？

首先，各校應針對大陸、香港、澳門、新加坡及國際社會全面開放，擇優錄取，並強化競爭力，積極恢復高等教育應有的淘汰功能。至於招生名額不妨考慮以2012年數字為準，即每年定額為27萬人，4年大學部學生總額共約110萬人。這也就意味著今後高等學府中約有1/3學生係來自境外，如果學校本身辦學條件不佳、實力不足，勢將無法完成這樣的招生任務。

其次，教育當局應放寬學費上限，讓各校自行決定收費標準。此係提升辦學績效、改善教師待遇、吸引傑出人才的成敗關鍵。絕不能再強迫各校吃大鍋飯，硬性採取同一標準，這絕非良性競爭之道！

第三，針對大學生的免學費獎勵應採取「擇優補助」，而非不分良莠的「齊頭式平等」。教育部門應該充分體會到，大學教育不是國民義務教育，應以適才適性、鼓勵學習、激勵競爭力為目的，而非追求文憑，不分優劣，揠苗助長！