侯友宜民調最穩之時，是在2022年剛開始向台灣社會各界徵詢：誰會是2024年總統大選的最佳支持人選時，他屢屢高居第一。雖然他在四大公投時曾因未明確表態，遭藍營內部與不少支持者批評，但《遠見》雜誌當時有一份民調曾顯示，侯友宜的好感度以6.69分領先群雄。而再依TVBS民調中心當時公布的民調顯示，在全台13位政治人物中，侯友宜確以70%的滿意度奪冠，且其滿意度明顯比其他政治人物高出許多，例如第2名的衛福部長陳時中當時的滿意度僅57%。

不過，就在總統大選開跑之後，台灣民意基金會也在2023年3月21日公布一份民調顯示，當民眾被問到，「2024總統大選，如果最後是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您會傾向支持誰？」結果顯示，有36.2%支持賴清德，至於侯友宜與柯文哲的支持度則是24.8%與19%，另有12.2%的人尚未能決定，7.8%沒意見、不知道、拒答。

如果將上述的民調數據，與同樣由台灣民意基金會於2月時所做的民調相比，會發現賴清德到了3月，其支持度是上升了8.5個百分點，侯友宜則是重挫了7.6%。

針對這樣的民調數字，台灣民意基金會董事長游盈隆曾指出，這項數據透露了一個重要的訊息，2024總統選舉競爭已重新洗牌。民進黨新任黨主席賴清德強勢崛起，大幅領先被外界看好的新北市長侯友宜及民眾黨主席柯文哲。這份民調，被視為是2024總統大選的重要轉折點，因而格外引起外界的關注。

當時《中時新聞網》也特別整理出侯友宜面對媒體時所做出的發言，發現他不論面對什麼問題，或是面對什麼樣的民調數字，侯友宜的回應語氣都是不動如山，那就是他總會提到人民、市政，這也讓外界感到：或許這就是侯友宜民調致勝的方程式。

媒體人韋安就說過，因侯友宜一直以來堅持「人民的利益應該在黨派之上」，也不時將「人民」這兩個字掛在嘴邊，才會獲得這麼多的民眾支持。

加上在20多年前白曉燕命案發生，當時歹徒陳進興挾持了南非大使館武官卓懋祺一家人，時任台北市刑警大隊大隊長的侯友宜，隻身進入南非武官官邸，成功抱著卓家女嬰走出大門，最終陳進興也棄械投降，讓侯友宜戴上手銬。這是台灣治安史上驚心動魄的一幕，也就此奠定了侯友宜的鐵漢形象。

或許侯友宜個性十分謹慎，甚至有點保守，這是受到他父親說的一句話「少說話、多做事」的影響，讓侯友宜深信為政不在多言，也沒有太多替自己抹上粉彩的想法。加上他經常掛在嘴邊的「好好做代誌」，本來會容易令人認為侯不善言辭，但聽多了，又會慢慢發現到他只是個正直、憨厚的男人。

不過，2021年底進行四大公投時，國民黨的主張最後全軍皆墨，侯友宜在投票前，發表一封「尊重人民自由意志」的千字文，最後也成了藍軍支持者怨氣的出口。國民黨的深藍對他非常不諒解。但侯不隨波逐流，某種程度也可能從此站穩了在政治上的中間立場，雖然這確實讓他與國民黨的關係就此變得緊張，但也讓他變成了國民黨內少數不太會譁眾的政治人物。

Newtalk新聞網站在7月4日公布一份最新手機民調，顯示原本在國會中占多數的民進黨，這次以28.54%支持度輸給國民黨的29.4%，而民眾黨則獲得19.67%的支持。這會不會就是侯友宜在2024年前哨戰中的一次斬獲，值得高度關注。

（作者為澳門理工大學名譽教授）