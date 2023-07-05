進入盛夏，氣溫飆升，民眾和企業想起2021年513和517以及2022年303這3次大停電，擔心缺電惡夢再現。好巧！監察院5日公布針對大停電一共彈劾了8名台電員工，相關人員都將送懲戒法院審理。

另一方面，2024總統大選檯面上的3位參選人都先後提出了重啟或延役核電的政見；特別是國民黨參選人侯友宜更是完整提出在一定條件下，延役核一、核二和核三，甚至重啟核四的政策主張。

連代表民進黨參選的賴清德都甘冒違逆民進黨反核神主牌、及蔡英文「2025非核家園」之大不韙，公開表示，相關單位正在規畫把已停機的核能機組「維持未來緊急使用的可能」，顯示缺電危機已成為賴清德的壓力。

即使他用了「緊急使用」這種字眼，想要給外界一種「非到不得已，不會使用核電」的印象，而事後蔡英文也強調「2025非核家園政策不變」，然而，大家都看得出來，蔡政府千瘡百孔的能源和電力配比政策，已到了必須改弦更張的時候了。

在賴清德釋出核電鬆綁的訊息後，幾乎完全聽命執政黨的監察院，針對近年3次重大停電事故對台電提出彈劾，則頗有轉移焦點及打預防針的效果。監察院做此處分，意思是，之所以會發生停電，都是一些技術性的問題，而且都是台電人員的錯；絕對不是缺電，更與層峰電力能源決策無關。過去如此，未來想必也是這樣。

然而，在綠電發展嚴重落後、跟不上需求的情況下，停電、斷電和跳電的隱憂仍將如影隨形。如果蔡政府不改變電力政策，監察院再怎麼彈劾台電也救不了缺電！