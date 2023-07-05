詐騙猖獗成為國安隱憂，2022年台灣累計詐欺財損金額逼近70億元，政府去年則宣布成立「打詐國家隊」，宣示藉由跨部會合作來打擊詐欺犯罪。導因於犯罪型態伴隨科技發展不斷演進，嶄新手法的詐騙案件層出不窮，行政院近來亦推出升級政策「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，然而至今成效相對有限，引起各界抨擊，甚至日前多位基層檢察官直指各部會打詐失能，顯示我國在打擊詐騙的因應對策層面，面臨配套轉型的結構性問題。

根據警政署資料顯示，詐騙案件逐年增加，2022年更一舉達到29509件，全國地檢署詐欺案的收案數據2021年亦突破10萬件，詐騙手法則歷經早期刮刮樂中獎、金光黨、非法吸金等逐步走向現今規模化發展，組織性的分工執行儼然「各司其職」，宛如企業化經營的模式亦橫跨世界各國；同時嚴格明確化斷點的分散風險原則，導致檢警往往難以向上追查組織犯罪的源頭，去年轟動一時的台版柬埔寨案，即是層層精細化分工的典型案例。

打擊詐騙犯罪的難度與日俱增，今年行動綱領的升級在強化基本原則的前提下，擴增「防堵接觸」和「強化罰責」等面向，然而日前檢察官改革團體「劍青檢改」在打詐實務與防詐策進研討會，卻一語道出當今政府打詐的諸多問題，涉及層面相對較廣的金管會更成為眾矢之的。綜觀近年來新型態詐騙案件，舉凡虛擬帳戶、電子支付、加密貨幣交易、人頭帳戶等多半涉及金融相關業務，意即主管部門金管會在行政監管尚顯力有未逮，因此前者亦被點名是頭號檢討對象，其中尤為欠缺規範的「個人幣商」，更成為詐騙移轉陣地的重災區。

詐騙集團過往洗錢一般經過車手與水房，透過層層轉出後匯入指定人頭帳戶，近年則伴隨虛擬貨幣的興起，逐步演變成為「車手取款」、「幣商購買加密貨幣」與「存入特定電子錢包」等金流移轉模式；金管會針對外界質疑監管漏洞，回應稱個人幣商確已納管。然而綜觀其聲明所提及的《商業登記法》、《稅籍登記規則》與《洗錢防制法》，主管機關分別廣及經濟部、財政部和法務部，跨部會的合力監管在實務上顯見滯礙難行。至於所謂依造《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，個人幣商屬於納管的業者，然而目前台灣的加密貨幣監管傾向「業者自律規範」和「投資人自主信任」為主，遑論處罰條款尚未明確法制化導致實質約束力有限，未來恐怕持續成為檢警偵查的執法盲點。

金管會今年擔綱「具金融投資或支付性質之虛擬資產平台」主管部門以來，實務上負有加密貨幣的監管責任，尤其觀察世界各國法制化規範日趨完備，歐盟日前更通過《加密資產市場監管法》來全面性監管，未來我國亟需進行總體性的戰略盤點與檢討，朝向訂立規範來掌握法律約束的主動性，才能有效因應逐日推陳出新的詐騙模式。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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