國民黨總統參選人侯友宜首次明確表態支持九二共識，並強調依據《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，理直氣壯、名正言順。作為踐行國民黨兩岸路線的總統參選人，侯友宜找對了勝選的方向，也找到了兩岸和平的解碼。2024若能下架民進黨，讓兩岸恢復對話、剪除戰爭引信，台灣人民有什麼理由不支持？

恢復對話 探索和平方案

九二共識在台灣社會爭議多時，無需多言。但必須要指出，九二共識爭議的「升級時間點」，其實就發生在4年前，大陸領導人提出「一國兩制，台灣方案」，民進黨刻意曲解成「九二共識就是一國兩制」，讓這本已遭到標籤化、汙名化的「九二共識」，陷入更加尷尬的境地，也失去了原有的戰略模糊空間。

如果單純站在陸方的立場，1992年台灣有國統會、《國統綱領》，當時海基會提供的文字表述中，的確白紙黑字出現了「國家統一」4個字，為九二共識加註「共謀統一」有何不可？但問題在於，1992年兩岸在「一個中國」有交集、但對「哪個中國」有分歧，正因為一方堅持自己是中華民國、另一方堅持自己是中華人民共和國，誰也統不了誰，所以才「各自表述」。

時至今日，無論是國民黨、民進黨、民眾黨，都堅持自己是中華民國，這個始終沒有變，北京以「一國兩制」統一台灣的基本方略也沒有變，所以1992年時「誰也統不了誰」的問題或僵局，至今依舊存在。但區別在於，國民黨堅持的中華民國，固有疆域依法涵蓋大陸地區，大陸不是另一個國家。反之，民進黨、民眾黨的中華民國，僅是台灣的代名詞，兩岸是一邊一國、互不隸屬，實質是違憲的台獨主張。

回歸原汁原味的九二共識，兩岸應該恢復事務性協商，並透過共識型塑台海永久和平的解決方案。從近幾個月大陸高層、對台部門的言行來看，北京已經做出了重要的調整：首先，今年大陸舉辦的兩岸人士會見、研討會上，均未刻意提及「兩制台灣方案」，取而代之是談如何透過兩岸融合促進統一、如何促進和平避免戰爭；其次，大陸在直航、觀光、農產品等問題上向台灣釋出善意，表明有意解決台灣民生問題；此外，大陸禮遇馬英九前總統，並尊重其發表凸顯中華民國的兩岸論述。

相互融合 積累心靈契合

相較於2019年提出「一國兩制台灣方案」時的進取，以及與去年美國眾院議長裴洛西來台後民間高漲的武統躁動相比，今年大陸對台策略的一系列調整，顯然是轉向了謹慎務實。這與中共二十大後，大陸高層要求全黨「大興調查研究之風」，冷靜研判國內外情勢，務實面對自身問題，先後完成疫情解封、對美關係趨於緩和、在俄烏戰爭中調整立場、重振民營經濟的一連串動作密切相關。

2019北京版的九二共識側重於「共議統一」，但無論是兩岸關係的曲折歷程，還是香港回歸後的事實，都證明如果沒有充分的融合、沒有民眾的心靈契合，追求形式上的統一，反會產生更多波折和動盪。台灣民眾之所以擔心一國兩制，畏懼統一，就是看到了香港經驗，在沒有融合的狀況下爆發矛盾、摩擦，最後演變為衝突。如果兩岸能在和平發展的基礎上，在相互融合中逐步積累心靈契合的條件，才是真正有利中華民族綿長福祉之路。

因此，相比「共議統一」，「永久和平共識」更具重要、迫切性。2008至2016年，兩岸有能力、也有管道協商對話，並開創了和平發展榮景。但2016年之後，民進黨不改變《台獨黨綱》、蔡政府違背依憲處理兩岸事務的承諾，大陸拒絕和民進黨協商，只好單方面提出「台灣方案」希望引發討論，而民進黨也不屑於和大陸和平發展，轉頭去和美國右翼勢力共議如何抗中，以謀求「恐怖平衡式」穩定，但這是假和平，不是真和平。

如今，下架民進黨已成為台灣多數民意，2024年的中華民國領導者，需要拿出更堅定的決心，也要懷有更圓融的智慧，恢復兩岸交流與對話，讓兩岸有機會形成並確立永久和平共識。