6月中旬，北京中醫藥大學本科學生劉沂柔受邀參加於廈門舉辦的第十五屆海峽論壇「衛生與健康分論壇」。她在台上分享了學習中醫的感受及見聞，並留下「懷小醫之熱忱，行大醫之長途」的期許。

「初出茅廬的新人都會滿懷熱忱地看待事情跟職業，時間久了有時候熱情會逐漸消退。期許自己可以永懷熱忱，然後朝著成為『大醫』的目標邁進。」劉沂柔說。

出生於1995年的劉沂柔來自台灣高雄，是今年的應屆畢業生。5年前，抱著學習更多醫學知識的想法，她在台灣獲得義守大學護理學本科學位後，來到北京中醫藥大學攻讀中醫學。「我在班級裡面算是大姐姐，但是像我這樣的學生也不少，有很多五六十歲的台灣人也來這裡讀。」

「台灣人對於中醫、中藥並不陌生，小時候常吃的糖果裡有仙楂糖，夜市中有四神湯，家人也常帶我去巷子口的中藥鋪抓藥材，回來燉補湯。」談及對中醫的興趣，劉沂柔娓娓道來。憧憬中醫藥文化的爸爸也常耳提面命，教育她當醫生能救苦救難，是個很有意義的職業。

劉沂柔就讀的中醫學，學制為5年。除了學習《傷寒論》《金匱要略》等古籍經典，她也要瞭解掌握針灸學、方劑學等各類基礎知識。儘管學業繁重，她在其中也感受到不少樂趣。

她向記者舉例，古人關於滑脈，有「如盤走珠」一說，她跟同學便拿著盤子和珠子自行模擬，體驗觸感。後來在孕婦或即將來月經的女生手上摸到真正的滑脈時，那一刻會切身感受到古人的智慧。疫情防控期間，她們也製作了防疫香囊送給身邊的朋友。

到醫院實習是醫學專業學生完成學業的其中一環。從2022年7月開始，劉沂柔在北京中醫藥大學第三附屬醫院進行為期一年的實習。在此期間，她參與十個科室的工作實踐，積累了臨床經驗，也收穫不少難忘的經歷。

有一次，她在特需老年病科跟著醫生查房時，遇到一些老人說話時哭了起來，她不明所以。後來瞭解到有些老人或是擔心自己住院後家中老伴是否安好，或是怕自己生病給兒孫們帶來負擔。這段見聞，讓她對於醫學中常說的「視病猶親」有了更多感悟。

「在我記憶裡面，長輩是不會哭的。」劉沂柔說，但其實他們在成為爺爺奶奶或爸爸媽媽前，也是某人的兒子、閨女。「看病時不應該只看到病人的症狀，還應看到他這個『人』本身，看到他在社會中扮演的多重角色。」

劉沂柔在北京中醫藥大學校門前留影。（中新網）

在兩岸都有過生活體驗，劉沂柔對於中醫藥交流也有自己的觀察。她表示，台灣民眾選擇中醫，多出於調理、養生或美容需求；大陸中醫藥的發展運用則更為廣泛多元，即便是日常的感冒發燒，民眾也可以選擇看中醫。兩邊各有特點，「未來可以融合發展」。

回顧大陸求學經歷，劉沂柔認為這一段時光「還蠻奇妙的」，讓她成長了很多、改變很大。此前放假回台時，媽媽也稱讚她看事情的角度更加寬廣。「我覺得我的未來很可期。我希望能夠好好努力，然後把家人帶在身邊。」

為進一步精進專業，劉沂柔考取了北京中日友好醫院的研究生，將於今年9月入學。對於接下來的學習，她早早做好了規劃：備考執業醫師資格證、培養獨立看診能力，「爭取在研究生畢業前，可以獨當一面」。

再過兩個月，新一批台灣學生也將跨海而來學習中醫，劉沂柔對此很是認可。她說，在大陸學校學習壓力不小，但換來的是知識上的增加。她還建議學弟學妹們閒暇之餘，多出去走走看看，收穫更多不同的體驗。（陳建新、楊程晨）

（本文來源：中新網）