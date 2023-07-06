美國財政部長葉倫預計7月6日出訪中國大陸，但為何各方都不看好葉倫出訪中國大陸？

原因很簡單，不是由葉倫所主管議題，諸如人權、技術與稀土輸出管制、貿易市場管制與開放、投資限制、國家安全或是非洲國家債務重整或免除，其實大陸官員都知道葉倫無法作主，因此沒啥好談的。

至於由葉倫所主管之關稅與匯率，其實也不是完全由其主導而定案，因為美國早就將此等財政議題，轉變成對付他國之國際戰略武器與政策工具；在此種狀況下，葉倫又能剩下多少議價空間呢？

此外原來由布林肯或是蘇利文已經談過，但卻仍然沒有結果之議題，葉倫能否有通天本事扭轉乾坤，看來突破機會並不高。所以整體看來，各方確實具有不看好葉倫此次出訪之理由。

但說穿了，就是華盛頓沒有本錢；《紐約時報》報導提到，中國大陸對發展中國家提供超過貸款5000億美元，但疫情確實讓許多借款國家面臨債務違約困境；此時美國高調跳出來對著北京持續施壓，要求允許部分國家重組債務降低欠款，雙方對此毫無共識，依然陷入僵局。

這真是個笑話，美國要是有本事，就不要去對北京開口要求減免債務，這種由華盛頓請客北京買單的好事，只有傻瓜會答應。要談當然是當事國自己出面跟中國大陸談判，哪輪得到美國來指三道四做好人。美國要是真有誠意，乾脆就出錢借給當事國去償還債務，但華盛頓阮囊羞澀，就不必打腫臉充胖子，找《紐約時報》寫這種報導，更是讓人笑掉大牙！

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