觀察各家民調數字可以歸納出目前總統大選的態勢，賴清德民調位居第一，但有個40%的天花板無法突破，如果非綠陣營結成聯軍，例如柯侯配或侯柯配，仍然可能以41%以上，擊敗賴清德。

柯文哲的民調已上升至幾乎接近賴清德的程度，侯友宜則下降至20%以下，棄侯保柯的濳勢已經出現，這就是高虹安現象，但棄侯效應尚無法見底，柯文哲仍然無法擊敗賴清德。

郭台銘如果獨立參選，賴清德、柯文哲、侯友宜的支持度都以不同幅度下降，但柯文哲下降最多，柯文哲與郭台銘的支持度可能會差距不大。

郭台銘參選形成四腳督，賴清德確定當選，但也會迫使柯文哲不得不找郭台銘或侯友宜合作，否則柯、郭、侯都會白忙一場，被打死抬出去。如果柯文哲與侯友宜合作，就等於郭台銘救了已被邊緣化的侯友宜，但郭台銘自己也會被邊緣化，不過賴清德也會被擊敗。

對國民黨傳統支持者而言，賴清德和柯文哲兩害相權取其輕，寧可支持柯文哲。

如果柯文哲與郭台銘合作，侯友宜將被徹底邊緣化，因為侯友宜支持者的廣度，已經縮小到沒有張力的程度，郭台銘的支持者與侯友宜沒有明顯的重疊，但與柯文哲有明顯的重疊，所以郭台銘參不參選都與侯友宜的支持度升降無關，卻與柯文哲息息相關。

如果國民黨真的想下架賴清德，正確的做法不是罵郭台銘或柯文哲，而是主動建立非綠聯盟，並在聯盟架構下度過侯友宜支持度低迷的危機，並取得未來再度壯大的契機，否則賴清德ㄧ旦當選，會比蔡英文更殘酷地砍殺國民黨，國民黨在賴清德壓力下可能亡黨，因為真正的獨派不會容許有中國色彩的政黨繼續在台灣立足。

（作者為前立委）

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