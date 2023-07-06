當一家商店面臨倒閉危機時，要挑選新總經理。前來應徵者有兩位，一位是孔明，另一位是西施，你該選哪位？以個人的喜愛，你想選西施，然而你還是為了不忍讓商店倒閉而選了孔明。

選舉總統當然也應選「需要的人」，而不是「喜歡的人」；然而，絕大多數台灣選民，顯然都會選「喜歡的人」， 而捨棄「需要的人」。職故，參選人都在努力裝「可愛」，以博選民青睞，至於治國的理念與才能，反而深藏不露，惟恐失寵於選民。

台灣正面臨台海危局，是繼續軍購決戰而毀於一旦？或以智謀和造就繁榮太平盛世？仍然沒有一位參選人敢明確講出自己的理念，因為選民有台獨與統一思維的或明或暗分歧，明確透露難免被不認同的一方仇視排斥。

時值立法院審查大法官。美國大法官有9位，而台灣大法官有15位。台灣人口和領土並不比美國大，這是很明顯的不合理浪費人才和浪費納稅錢，然而沒有總統參選人敢提出看法？台灣經公正客觀民調，有84.6%的民眾不相信法官具有公平公正性。然而，總統候選人還沒人提出司法改革的具體政見，因為還有15%的人對司法公正仍是麻木不仁，認為不必改革。

現在，3位政黨提名候選人除了互相攻訐外，候選人及擁護者皆沒有說出明確的理念，而肯定他是當前台灣「需要的人」。自有民主選舉領導人以來，百餘年來世界諸多國家，因未能選出「需要的人」， 而陷政治於貪腐甚至亡國。連民主政治的典範美國，於2016竟選出川普，選民選出他們「喜歡的人」，一位大放厥詞的商人，而捨棄了「需要的人」，一位有國務卿閱歷的優越政治人才。川普執政的4年，令國內國際皆不安。當川普競選連任，選民不再選他了，他竟鼓動他的群眾衝入國會，而釀成4人死亡。這是美國選民自毀了民主，因為沒選出「需要的人」。

台灣的選舉並不比美國高明，但竟然迴避了一項重要的民主程序——政黨初選。現代政黨政治最重要程序是政黨初選，這也是民主政黨最重要的功能。黨主席的主要任務，就是辦理政黨初選。當然自己自不會是「初選」的候選人。然而台灣的政黨似乎完全忽略了這主要功能。此次總統參選人，民進黨及民眾黨都逕行推出黨主席為總統參選人，而不辦黨內初選；國民黨也未見黨員初選，其推出參選人的機制，更非外人所能了解。

人類的選舉史上，有一足為成功的典範，就是天主教的教宗選舉。二千年來他們幾乎每次都選出「需要的人」。教宗由樞機主教選出。在選舉之前，會有天主教的公正學者應邀前往樞機主教會議，客觀說明當今天主教的世界形勢，及天主教應如何因應。教宗選舉，因而會選出當代天主教「需要的人」。這項策略不是世俗政治的「助選」，而完全不提主教個人名字。此項選舉說明「策略」也鮮為外人知。此策略只是要促成樞機主教們，能選出天主教在當代世局所「需要的人」。

2010年代，天主教被責為富人的宗教，窮人及同情窮人的信眾紛紛離去，天主教的信眾遽降。2013年天主教選出了方濟各為教宗，他是最同情窮人的樞機主教。他經常與貧民為伍，經常為貧窮的殘障者洗腳。他當教宗後，原離去的信眾紛紛回歸，證明了他是這一時代天主教所「需要的人」，他當選教宗的銘謝，只幽默說了一句：「願上帝寬恕你們做出的決定」。

此次總統大選，台灣正面臨台海危局。要比當年美國單方面宣告斷交的時候更險峻。台灣必須選出像當年蔣經國、孫運璿公忠體國的賢能之士，也就是台灣當前所「需要的人」。

如果3位政黨提名人，自認為3人中自有一人必被選為總統。而3人皆不願說明何以他是台灣當前「需要的人」。面對傲慢的政黨提名，則非屬政黨的人民團體，自可另行徵召候選人向人民推舉。依法非屬政黨提名人，只需暫交付100萬元保證金，並獲得29萬9667人連署。這人數對大社團並不怎麼困難。例如中華民國工會會員人數就有340萬人，其他農會、商會、教師會達成連署提名都輕而易舉。

當年中華民國和美國斷交之時，我曾奔波於美國白宮和台灣行政院間，我領會到卡特總統和孫運璿院長的睿智，對岸的鄧小平更是智慧超人，無論如何，最艱難的角色當然是孫院長。當下，美國停止供應武器零件，如何在沒有武器下一戰？我見到孫院長淒然含淚。他臨危英明的決策讓台灣度過了危局，孫院長表明「寧為玉碎，不為瓦全」。台灣是最美麗的青花瓷，但破碎的青花瓷和破碎的玻璃都同樣一文不值。

卡特一度很生氣，認為台灣政府收買他的屬下到台灣免費旅遊等，企圖阻撓他的政策。我致力說明此事，只希望更多美國人會瞭解美麗善良的台灣。由於美、中、台三方的領袖都很睿智，共識是：原始的野蠻戰爭並不能解決現代的文明歧異。對這場史無前例的危機，卡特在他的回憶錄中，寫下：「在過程中，我學到為什麼有人說中國人是世上最文明的人」。

航海越過險灘要靠舵手。台灣就將面臨另一艱難的新危局，台灣在選舉未來4年的總統，務祈選賢與能，選出我們「需要的人」，而不執迷於「喜歡的人」，這是解決台灣危局所寄望！

（作者為前立法委員）

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