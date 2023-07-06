我家樓上國旗飄飄！

兩岸如果和平統一，中華民國國號可能變成了中華人民共和國，青天白日滿地紅的國旗變成了五星旗，國號國旗都不見了，那怎麼得了！

講這樣話的人，多數是深藍的人，但這種深藍的人，已愈來愈少。民進黨最近已兩屆八年執政，這個黨最後目標是台灣獨立，國號可能是「台灣人民共和國」，國旗可能是綠色的台灣島，他們心中早已沒有現在的國旗、國號；有這樣想法的人，在台灣是多數，並非少數，否則民進黨為什麼能連續兩屆當選總統呢？

國旗國號沒有了，王老先生，你這隻外省豬，是高興還是悲傷？我住台北市外雙溪公教社區近30年，我家五樓陽台，插滿小國旗16面，另有幾面大國旗；經過的人，抬頭就能看到青天白日滿地紅國旗，有時風吹還會發出滋滋聲音。大家十分景仰的國學大師李敖，生前曾對媒體說：中華民國如果亡國，最後能看到的國旗一定在王建煊部長家。我擔任經濟部次長及財政部長時，媒體經常報導，你是獨派還是統派？我說我是中華民國派，我的行為及表現，也確實如此。

現在兩岸如果和平統一，旗子、國號不見了，請問王老先生你不難過嗎？不難過。國號、旗子只是表徵，人民實際的生死、幸福，是否有好日子過，才是真正的福祉所在；況且這個國號及旗子，在台灣已不是多數人心想保留的東西。我這樣講，你們是不是覺得有些奇怪呀！國旗插滿樓頂，中華民國派的王建煊怎麼一下子覺得旗子及國號不重要了呢？

坦白說，關心台灣百姓的幸福，不是表面東西，要看實質結果。

中華台北梅花旗

講到國號、國旗，很自然就使我們想到，自我們退出聯合國，我們參加奧運曾發生了許多問題，最後自1981年3月23日起，台灣開始接受「中華台北」名稱參加奧林匹克運動會，會旗是梅花旗，會歌是國旗歌。中華民國國號與國旗在奧運會裡都不見了，很難過嗎？現在奧運會看到中華健兒持中華台北梅花旗進場，得金牌時，升中華台北梅花旗，奏國旗歌，大家興奮得快要流眼淚。能夠參加奧運，健兒們有一展運動英姿，那才是最重要的，至於奏什麼歌，持什麼旗，並不是最重要的事。

如果兩岸能和平統一，台灣雖然失去了國號及國旗，但台灣人民卻能因此有幸福安康的日子，那才是最重要的事。

雞蛋與石頭

現在有一項事實，大家始終解不開，不願承認，那就是兩岸形勢是「雞蛋與石頭」，任你找出各種理由，管你承不承認，事實就是如此，不信，你就來碰碰，最後你一定稀巴爛的被武統。不但國旗及國號不見了，台灣現在一切典章制度、生活方式，都將由對岸的中華人民共和國決定。

如果我們不對國旗及國號堅持，兩岸透過和平談判，台灣在一國兩制下，我們仍然可以保有現在的一切；就如同我們不再堅持參加奧會的名稱及旗幟，我們就能一如往常的參加各種奧運比賽。因為我們退出聯合國後，連帶的，在奧運會裡，我們已經成為雞蛋，跟石頭碰，一定是稀巴爛的結局。

我這樣講，聽在有些人的耳朵裡可能不是滋味，結果當然是對我痛罵一頓；但我不在乎，我愛台灣，要對大家說真話。

朋友勸我寫「大義覺迷」專欄也是覺得，我王老先生一輩子愛台灣說真話，所以我必須對大家說真話，譁眾取寵的事，王老先生是不會幹的，阿們！

編輯人語

廁身新聞界逾50年有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措！但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄，並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四登場。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。饗之讀者為荷。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）