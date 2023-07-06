郭台銘一直是整個藍軍大團結的重要整合對象，而兩岸路線又是2024總統大選議題的重中之重。然而，鴻海創辦人郭台銘辦公室表示：所謂「九二共識」係包含「一中」及「各表」，大家對「一中」有不同的說法，這就是一中各表。但是，這是事實嗎？這是真相嗎？

事實上，「九二共識」有兩個重點：「堅持一個中國」與「謀求國家統一」，這是無庸置疑的；而台北方面希望「一中」的內涵可以「各表」，這個訴求並沒有得到北京方面的同意，當時的兩岸是事務性協商，尚未進入政治協商的深水區，所以，北京認為不需要針對「一中的內涵」加以表述，只有兩岸雙方堅持一個中國的立場、謀求國家統一的意願，兩岸關係就可以開啟制度性的事務交流。

鴻海創辦人郭台銘辦公室還表示：「一中各表」，不只是兩岸共識，也是國際共識。「各表」充其量僅是當前郭台銘辦公室針對兩岸關係的一項主張、看法，不是兩岸雙方的共識，更別說是國際共識，這是混淆國際視聽、過度延伸九二共識，九二共識根本從來沒有各表的共識，這是大錯特錯了！

正確地說：「堅持一個中國」與「謀求國家統一」，是符合中華民國憲法的規範，而且是當時兩岸雙方代表所談判的交集內容，這才是原汁原味的「九二共識」！

至於，鴻海創辦人郭台銘辦公室進一步表述：「一中」係指「中華民國憲法」的一中，也是「中華人民共和國憲法」的一中，也是「國際各種公報」上所確認的一中，甚至也是「美國台灣關係法」都必須承認的一中。這實在是擴大解釋「一中內涵」了。大略而言，北京方面只有「一中原則」，美國是「一中政策」，當前侯、賴、柯對於一中的主張，則是「憲法九二」、「台獨」、「台灣自主」，何來一中內涵的共識？

所以，各表不僅不是侯賴柯的共識，也不是兩岸之間的共識，更不是國際共識，可以說，僅是鴻海創辦人郭台銘針對一中內涵的一項主張、政見、立場或一廂情願的看法罷了。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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