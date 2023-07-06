7月2日起先後計有日本「立憲．維新．國民超黨派台灣訪問團」一行議員團共11人、美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）主席赫恩（Kevin Hern, R-OK）共6位聯邦眾議員、加拿大聯邦眾議院保守黨副黨魁蘭絲蔓（Melissa Lantsman）共計8位跨黨派議員等抵台訪問。依據以往共軍對外國友台訪問團，反應時效約5天左右。

我國防部於7月4日發布新聞稿稱，中共殲-10、殲-11、殲-16、蘇愷-30、轟-6、運-8反潛機等各型機計24架次出海活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域9架次；另共艦4艘配合執行「聯合戰備警巡」。依據以往共軍執行前項任務與高層級官方、非官方對國際有影響力之國外訪問團抵台推斷關係不大。

我國防部於4日上午召開記者會，重申「維持區域安全穩定，是區域各方的共同責任；國際社會對此亦有高度共識，任何可能帶來衝擊的挑釁行為，都無益於區域安全」。同日大陸官媒報導，近日東部戰區航空兵某旅在近似實戰環境下，組織實彈戰術訓練，以檢驗部隊綜合打擊能力。5日中國國防部針對近期美國務院批准向台灣出售總價值達4.4億美元非具戰略攻擊性的彈藥和後勤支援，責指「美方干涉大陸內政，蓄意推升台海緊張局勢、共軍始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整」等，上述情況令人遐想。

首先，從5日上午，國防部再次公佈上述共情一整天在台灣周邊海空域動態。共機計有8架次，殲-10x2、蘇愷-30x2、殲-11x2、殲-10x2分由台灣海峽中線北、中、南段（接近我馬祖、福建南日島、泉州、漳浦）四段（請參考：共機襲擾海峽中線 反曝光沿海機場位置、共軍海空來亂 劍指美眾院軍委會來台）跨越突擊進入台海中線以東空域；另運-8反潛機1架，在台灣西南空域。前述是項或許有相關的因果，然日美加等訪問團的官方層次，未達以往使得共軍發飆的情況。而環伺近日台灣外交又有何傲人事蹟，讓共軍達標起舞？

其次，從去年美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國海空軍空中兵力也會在我「漢光38」期間進行襲擾。依前項經驗，以及我媒體稱，4日北部有我陸軍航特部1架UH-60M黑鷹直升機在阿帕契 AH-64E直升機掩護，降落在桃園國際機場跑道，是為26日「漢光39」實兵反空機降操演進行先期航線熟悉預演；另台灣南部有我軍在屏東滿州鄉九棚地區，以靶彈及靶機模擬敵軍，實施「雙聯裝刺針飛彈系統」、「復仇者飛彈車」發射刺針飛彈射擊，進行「神弓操演」操演等，可能與4日共機8架次，在台海中線北、中、南段四個航線進行突襲任務有因果關係。

最後，由於我民航局日前已發布包括7月12、13、19、20、26及27日，一些固定時段將在桃機周邊空域進行管制。預料，中國東部戰區海空軍兵力，屆時也會伺機派遣機艦於我演習時段、海空域附近，進行模擬反制行動。對於前者之行動，我方藉此時機「練兵、練膽、練力」，以強化我三軍聯戰能力。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※