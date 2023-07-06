國民黨總統參選人侯友宜日前接受媒體專訪，明確提到「兩岸問題是重中之重，兩岸和平才能確保民主與繁榮，我接受合乎中華民國憲法的九二共識，我反對一國兩制的九二共識，我也堅決反對蔡英文汙名化的九二共識。我所謂中華民國憲法的九二共識，它的內涵就是互不承認主權、互不否認治權。」

三點觀察如下。

首先，綜觀侯友宜論近來的兩岸政策論述，可歸納為「一個接受」與「兩個反對」，其中的「兩個反對」，就是「反對一國兩制」與「反對台獨」，早在侯友宜於5月8日面對新北市議員質詢時，就曾明確表達此立場，至於「一個接受」，則是此次所強調之「接受合乎中華民國憲法的九二共識」。

其實侯友宜過去在不同場合，不只一次強調任何政策都必須依循中華民國憲法，而此次侯以國民黨總統參選人的身分，站在中華民國憲法的高度，以憲法定位兩岸關係，清楚闡釋其看法，尤其是在專訪中強調，反對被任何人惡意曲解的九二共識，代表他所認同的是原汁原味的九二共識，侯友宜選擇直球對決，一次把話說清楚、說明白，對於各界（不僅是藍營支持者）對他的更深入認識，應有正面效果。

其次，在侯友宜系統性地拋出兩岸主張後，比較目前三位總統候選人的政策，呈現某種程度的市場區隔，由於九二共識的基本精神，在於求同存異與擱置爭議，合理猜測，如果侯友宜當選總統，在符合平等、尊嚴、友善等原則下，兩岸可望逐步增進功能性與實質交流，如此將有助於台灣的利益極大化與風險極小化，發揮和緩兩岸關係的作用。

但對於蔡英文政府而言，雖然高舉維持現狀大旗，但實際做法卻是「兩岸一刀切」，沒有兩岸政策可言，而過去自詡為「務實台獨工作者」的賴清德，為化解台灣社會與美方的疑慮，近來刻意淡化抗中保台的形象，改以和平保台自居，並宣稱將延續蔡英文路線，但務實台獨與維持現狀，兩者能否相容？外界仍給予不小問號。

至於柯文哲的兩岸政策高度模糊，相關發言的即興式色彩濃厚，除「兩岸一家親」的說法外，對於九二共識的評價反覆不定，迄今沒有太多的實質主張。故三者中，以侯的路線最為中道與穩健。

第三、兩岸政策牽一髮而動全身，絕非孤立與封閉的領域，而是與其他國家大政高度連動，諸如國防、外交、產業與科技政策都在內。關鍵在於，台灣民眾渴求安居樂業，希望確保台灣的民主、安全與繁榮，侯友宜重視兩岸的和平穩定，不僅符合主流民意，基本上也為美方所樂見。

但我們也不應忽視侯友宜在其他重要議題上的看法，包括「以實力獲致和平」、強化台灣的國防與嚇阻實力以及主張台美關係必須不斷深化（因為美國為台灣最重要的盟邦）等，至於如何整合上述主張，向外界呈現更完整與清晰的政策圖像與執政願景，應是外界對於侯友宜的下一步期待。

（作者為淡江大學國際事務與戰略所教授）