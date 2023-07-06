距離明年總統大選投票日只剩下半年的時間，主要參選人相繼對兩岸議題表態，希望主導議題方向，爭取選民認同。國民黨總統參選人侯友宜3日接受媒體專訪時，首度對九二共識表態，提出願意接受「合乎中華民國憲法的九二共識」，反對「一國兩制的九二共識」，也反對蔡英文總統汙名化的九二共識。《華爾街日報》5日登出民進黨總統參選人賴清德的投書，表示願在互利、尊嚴原則，沒有先決條件下與對岸對話。民眾黨總統參選人柯文哲強調「兩岸之間還是實質的交流應該先恢復，雙方不要執著在名詞上面」。

蔡規賴隨 兩岸卡關

人類社會任何互動，都需要先釐清兩造主體性質以及相互關係，兩岸之間更是無可迴避。尤其涉及公權力的行使，必然觸及雙方關係性質與政治定位。當年為了迴避這個敏感問題，讓事務性協商得以順利進行，雙方同意求同存異，採取創造性的模糊策略。雖然保持某種模糊，但絕非天馬行空。其邊界就是兩岸同屬一中，不讓各自堅持的定義妨礙雙邊交流協商。蔡英文執政7年，事實證明蔡路線行不通，賴延續蔡的說法，兩岸沒有復談的可能。

台灣現狀與兩岸關係定位，立基於《中華民國憲法》及根據憲法增修條文第十一條所制定的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，兩岸關係是一國兩區，而不是兩個國家。憲法本文中第四條有關於固有疆域的規定、增修條文有國家統一前的敘述，這都證明《中華民國憲法》是一中憲法。中央政府組織架構也是依照這部一中憲法所設計，由陸委會專責處理大陸事務。

綠營批評侯友宜，說憲法中沒有「九二共識」四字。憲法確實無此字眼，但綠營從未否認，也未曾挑戰憲法一中的相關規定，這也是藍營質疑賴清德競選中華民國總統能否遵憲行憲的原因。侯友宜強調「合於中華民國憲法的九二共識」，就是要凸顯中華民國主體性，在此定義下帶有一中定位的兩岸關係，以與對岸恢復交流協商。

九二共識 和平支柱

對於侯友宜的說法，新任國台辦發言人陳斌華4日透過書面新聞稿表示，九二共識的核心意涵是兩岸同屬一個中國，是兩岸關係和平發展的政治基礎，也是維護台海和平穩定的「定海神針」。國台辦並未針對侯友宜堅持中華民國憲法部分提出異議。事實上，現任國務委員王毅擔任外長期間，曾在2016年蔡英文總統大選勝出後的2月，於美國華府智庫一場演說時，指出期待蔡英文不要違反「他們自己的憲法」，即「大陸與台灣是一個國家」。國台辦的態度反映了中共對台政策的一致性，並沒有針對侯友宜有特別的立場。

今年2月國台辦發言人朱鳳蓮就曾表示，「九二共識」與「一國兩制」分屬不同概念，前者界定了兩岸關係的性質，是推動兩岸和平發展的政治基礎。而一國兩制的提出遠早於九二共識，是國家統一後的制度安排。所以民進黨對九二共識的汙名化，不僅是對本國憲法的蔑視與輕忽，也無益於且無助於兩岸的和平發展。

賴清德以「我保衛台海和平的計畫」為題投書《華爾街日報》，提出「和平四大支柱」，包含建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、與全世界民主國家建立夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力。洋洋灑灑的四大支柱，卻不見如何與對岸恢復溝通交流。沒有溝通的框架，何來交流的可能，沒有交流更遑論和平。

中美激烈對抗一時難分高下，戰爭的風險卻越來越高，雙方都有意降溫。布林肯訪中即是希望美中能夠管控風險，美國在台協會也表達鼓勵兩岸和平交流之意。蔡英文執政7年來，台海從冷和平走向冷對抗，民進黨政府大力強化軍備、延長役期是在為熱對抗做準備。賴清德對外媒投書宣示延續蔡英文路線，證明明年總統大選仍是和平與戰爭的選擇，他的保衛台海和平計畫是空洞的。