賴清德投書《華爾街日報》，標舉「四大支柱」，包括強化國防嚇阻力、提升經濟安全、建立更緊密的民主夥伴合作，及維護兩岸現狀。其實，這些都是寫給美國人看的，表示他當選的話一定奉行美國意旨，戮力以赴，扮演馬前卒的意圖非常明顯，卻完全無助台灣的未來發展。

賴清德所謂「強化國防嚇阻力」，無疑是要擴大對美武器採購。國防當然是重中之重，台灣必須擁有自保能力，但在兩岸軍事力量懸殊之下，豈能真正產生「嚇阻」作用？消除兩岸歧見，從戰場轉向談判桌，以言談取代武器，才真正是能護佑台灣的關鍵。

所謂「建立更緊密的民主夥伴合作」，可以看到，俄烏戰爭爆發以來，「民主夥伴們」耗用大量經費加以補助的烏克蘭、立陶宛等國，這其實是美國自身無力支援，就假借「民主夥伴」之手施援，對包括台灣在內的國家予取予求，但蔡政府有顧念到台灣自身的發展嗎？

結交民主夥伴當然是必要的，但仍必須看對方是否真能與台灣互助共濟、對等相交，如果只是一味口頭表態，就想獅子張大口，這種夥伴交再多有什麼用？

而「提升經濟安全」，看似振振有詞，但台灣經濟低迷不振，何來「不安全」的疑慮？況且，若非美中角力，美國擔心我國電子產業技術為對岸接管，因而加速「台積電」變「美積電」的進程，陷護國神山於危墜的局面。這種「掏空」，才是真正讓台灣經濟釀出危機的因素。

經濟安全是要靠實力，透過提升產業技術活絡經濟，這才是最可靠的安全支柱。捨此而不由，任由經濟萎靡，這樣的「安全」又會有什麼意義？

至於「維護兩岸現狀」，更為荒謬可笑。當前兩岸現狀，是劍拔弩張，隨時可能擦槍走火，這是誰造成的？台灣民眾在此對立氛圍惶惑難安，這種「現狀」想化解都來不及了，還要去維持嗎？

更進一步來說，台灣自蔡英文上任以來，民進黨屢屢以「維持現狀」為說詞，但是，所謂的「現狀」，究竟是什麼時候的「現狀」？馬英九時代的兩岸關係如何？蔡英文接手後的兩岸關係又是如何？我們只看到民進黨一直在明裡、暗裡，大動作、小動作的破壞馬英九時代的「現狀」，從而導生出蔡英文時代的「現狀」，究竟哪一個「現狀」，才是真正能維護兩岸和平？

說穿了，賴清德的「四大支柱」，純粹是向美國主子「交心」、「輸誠」而已，未必能對台灣有所助益。而賴清德之所以隔海投書，也可以視作美國人對賴清德猶有許多的疑慮，因此他不得不宣示給美國聽，以換取美國對他的支持。這不禁讓我們懷疑，賴清德在選台灣的總統，還是美國的總統？

（作者為退休大學教授）