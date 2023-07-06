民進黨政府除了逢中必反，更是遇美必軟，流風所及，「親美」儼然成為台灣各政黨的王道，深恐美國老大哥一有不悅、或是誤會，便會危及政權、衝擊選情。這次侯友宜接受專訪時，宣示當選後要將役男役期恢復為4個月，但1天內就緊急澄清，傳出係遭美方關切所致，就是一次過猶不及的反應。

這原本是一項能令民意有感，與民進黨有明顯區隔的好政見，但侯辦先發布聲明澄清，接著又開記者會解釋縮短役期的前提是要「兩岸和平穩定」，如此反應過度，反會留給外界對此政見自信不足、思慮欠周的觀感。為了化解民進黨的抹紅挑刺，其實發個聲明已經足夠。

侯營軍師金溥聰坦承美方是「透過一個人」來表達關切，但既不是由AIT處長要求正式回覆，侯辦當然可以私下回應釋疑即可，何須大費周章公開對外澄清，造成美方一出手，政見便急轉彎的不良印象？而且這是競選期間參選人提的政見，而非總統的政策，美方不應干涉過多，國民黨更不必畏首畏尾、自我限縮。

台灣從政府到人民，「親美」有其歷史淵源與現實需要，但並不代表喜歡看到我們的首長對美國一味地卑躬屈膝。在這方面，蔡政府見到美國來訪官員便矮兩截、任其予取予求的言行表現，早令國人生厭。反倒是台中市長盧秀燕曾因為萊豬議題跟AIT處長正面槓上，民調反而升高。

我們選總統，是以台灣的民意選出真正能夠保衛國家、帶給人民利益與幸福的領導人，而非只管美國人的想法，卻把台灣人的安危擺在其次。如今藍綠都怕美國，甚至還競相比誰更聽美國人的話，本末倒置，可悲可嘆！