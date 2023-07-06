民進黨執政7年來，只顧著打擊政敵，逢中必反；改善人民生活者幾稀，社會住宅蓋得少，受薪階級窮其一生，都難有遮蔽之所；如果不是民進黨的反中政策，不會有那麼多大學退場，如此多老師失業，光是願意來台灣的交換生就起碼每年有幾萬，足夠填補招生不夠的窘境，而且大陸生還能發揮鯰魚效應，逼使本地生前進。

逢中必反，對以前依賴大陸交往的小市民們，如觀光、小吃業者及農民，如清末改革派譚嗣同所批判清朝一樣「絕其利源，困其生計」，就是斷了生計的來源。另一說法，是形容清朝知識分子遭文字之禍，失去其志節。衍生到今日，民進黨的打壓，使某些知識分子遭緘口，很多媒體都被收買了，只講綠營好話，比陳水扁貪財枉法，民進黨這7年多來執政，對台灣危害更甚。

今年已過半，距離總統、立委投票日只有6個多月，下架民進黨之聲不絕，但是各黨派缺乏動作，賴清德仍然一馬領先，最近的民調指出民眾黨柯文哲居第2，第3是國民黨的侯友宜，各界無不期待新加入的金溥聰能發揮戰力，至少使侯友宜占到第2位。

要下架民進黨的兩個黨，國民黨、民眾黨都以為靠自己黨派就能得勝，但是美麗島最新民調，賴清德以35.9%的支持度居冠、柯文哲為28.6%居次，侯友宜則為17.1%依舊敬陪末座。

民進黨一向善於操弄選舉，例如誇大319槍擊案件，假造高雄市長黃俊英賄選，假造吳敦義桃色錄音帶。最近又頻頻打新北市侯友宜的施政，幼兒園老師餵藥事件，經過詳細檢查幼童毛髮都沒有含巴比妥，是道道地地的假訊息。

假訊息早已在選舉中被作為工具，政治人物不只會用虛假消息贏得選戰，還會利用錯假訊息激化社會、甚至造成選舉暴力，傷害反對者或異議人士的安危，選民實在應該要有辨別真偽訊息的高度警戒。

柯文哲目前是民調升高期，最近拋出重啟服貿說，引發藍綠議論，不過這只是他的政治話術，想要爭取泛藍選民以及台商的支持，柯文哲在台北市8年一意想選總統，真正建樹不多，遠比不上馬英九和郝龍斌時期。而且柯文哲在8年內顏色頻頻改變，從深綠到淺綠，然後又是白色力量，看不到核心價值。

小黨崛起是近代趨勢，民族主義濃烈的法國政黨Le Pen上次選舉差點成功組閣。過去，小黨沒人沒錢，選舉動員能力有限；而今，網路科技與社群媒體的興起，小黨可透過社群平台與選民直接互動，選舉成本大幅降低。小黨更沒有包袱，可以高分貝嬉笑怒罵、攻擊大黨，媒體愛報導，更符合反權威、反建制的選民期待。

但小黨暴起暴落也成為宿命，如中小企業一般，很難活過5年，台灣現存的小黨如新黨、親民黨、時代力量、台聯都曾紅極一時，民眾黨只靠柯文哲，而且核心理念就是反對兩大黨，理念模糊，這次必須力圖振作，柯文哲輸了，民眾黨也可能泡沫。能成為大黨，在政治慘烈鬥爭場域裡很難，其實力、資源不是小黨能夠企及的。因此與國民黨聯盟才可能下架民進黨。

國民黨請來的金溥聰，據說是民意調查專家，2011年馬英九競選連任，推舉吳敦義擔任副手，是金溥聰做過多次民調，確定吳敦義最適合打出來的牌。希望金溥聰能做出準確的民調，需要與民眾黨聯盟的，就必須在選舉前兩個月完成整合，保持元氣，甚至對民眾黨多讓步一些，以保存實力，下架民進黨。

（作者為國際新聞教授、傳記作家）